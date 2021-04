Si de reality shows de trata, una de las participantes más recordadas en Chile es Oriana Marzoli. Nacida en Venezuela, la joven influencer partió su carrera en España, destacándose en programas de telerrealidad de dicho país.

Dueña de una larga cabellera rubia y un tonificado cuerpo en la actualidad, lo cierto es que no siempre ha lucido así. Por esto es que a continuación repasamos algunos de los cambios más notables de la conflictiva "chica reality".

Su primera aparición

En 2012 fue cuando apareció por primera vez en TV, en el programa español "Mujeres y Hombres y Viceversa", un programa con formato de citas en donde los participantes buscan pareja.

Allí, Marzoli destacó desde un principio por su fuerte personalidad y también por su cabellera morena. Asimismo, en el espacio señaló que quería ser abogada y que se estaba preparando para dar la prueba de admisión. A casi 10 años de aquello, se puede inferir que dejó de lado dicho anhelo.

Oriana Marzoli en Mujeres y Hombres y Viceversa en 2012

En Chile

A los realitys de Mega, Oriana llegó en 2015, directamente a "Amor a Prueba", donde se le pudo apreciar con su pelo rubio platinado y que en su sonrisa se observan los dientes más parejos en comparación a 2012, aunque sus labios siguen de igual forma. Por otra parte, apareció con implantes mamarios.

En 2016 se repite el plato participando en "¿Volverías con tu ex?", y luego en 2017 nuevamente se inscribe en "Doble Tentación". En todos estos programas mantuvo gran parte de su look, solo variando el tono de su pelo rubio.

Oriana Marzoli en Amor a Prueba, ¿Volverías con tu ex? y Doble Tentación

El gran cambio

Desde que dejó el país en 2017 se puede notar que hay mayores cambios físicos, sobretodo en a nivel facial. A simple vista, se puede notar que Marzoli engrosó sus labios, lo que modificó gran parte de su cara.

Oriana Marzoli antes y después de operarse los labios

Un procedimiento que ella reconoció hace un tiempo al portal FormulaTV. "Me puse 0,1 de ácido hialurónico, y como no se notaba, me puse otro 0,1", aunque enfatizó en que utiliza un truco para hacer que sus labios se vean "más carnosos", que consta en delinear sus labios por fuera.

Revisa cómo luce actualmente:

