Se casó obligada a los 23 años: Actriz de novela "Gotita de Amor" revela que sufrió violencia doméstica

La actriz Laura Flores, recordada por su papel protagónico en la telenovela “Gotita de amor”, vivió su propio melodrama en carne viva. La intérprete rompió el silencio y habló sobre su primer matrimonio y el oscuro momento que vivió cuando sufrió violencia doméstica.

La intérprete mexicana, de 57 años, dio vida a “María Fernanda de Santiago”, la sufrida madre de la “Chabelita” encarnada por Andrea Lagunes. El drama infantil fue transmitido en varios países de latinoamérica con mucho éxito a finales de los 90.

Luego de esta exitosa producción Flores se dedicó a conducir el programa “Hoy” de Televisa durante casi ocho años, luego recibió una oferta para trabajar en Telemundo, pero en la actualidad está de vuelta a su tierra natal, reveló el diario Tribuna.

Actriz de “Gotita de Amor” se casó sin estar enamorada

Flores regresó al país azteca para participar en “MasterChef Celebrity”. En el país, concedió una entrevista al programa “Confesiones”, donde, entre otras, cosas habló sobre la violencia que sufrió de parte de su primer esposo, el cantante uruguayo Sergio Fachelli.

La artista recordó que se casó muy joven, cuando apenas tenía 23 años y sin estar enamorada, algo que ahora reconoce como uno de los mayores errores de su vida.

“Solo lo hice por presiones de mis padres. Teníamos culturas diferentes. Había problemas, tuvimos casos de violencia, sí los hubo y eso fue horrible”, recordó que con la ayuda de sus hermanos logró superar esa etapa.

La actriz de "Gotita de Amor" contó que la situación afectó su carrera, pues durante este tiempo dejó de actuar casi cuatro años. “Tuve que empezar de cero y de ahí empezar a regresar a Televisa, volver a tocar la puerta de que: 'Oye yo era actriz aquí hace todavía unos 4 o 5 años, ¿hay algo para mí?' y ¿quién me da la oportunidad?", contó sobre lo difícil que fue su regreso a las telenovelas.

Una mala experiencia que no repetirá

Sin embargo, para Laura Flores aseguró que la experiencia con Fachelli es algo que ella juró no repetir nunca en su vida. “Yo dije: 'Después de esto a mí nadie me pondrá una mano encima jamás' y gracias a Dios se me ha cumplido". confesó.

"Ese matrimonio lo uso mucho como ejemplo de lo que no debe pasar nunca en tu vida, para mis hijos", agregó que es habla francamente con ellos de lo que vivió para que nunca pasen por algo así.

