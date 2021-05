La actriz mexicana Andrea Lagunes se ganó el cariño público cuando apenas tenía cinco años. Con el inolvidable personaje de Chabelita en la teleserie “Gotita de amor”, la pequeña se robó la atención de los televidentes, quienes aún la siguen recordando por su rostro angelical.

La actriz, que ahora tiene 28 años, protagonizó en 1998 el drama infantil junto a la intérprete Laura Flores y el actor Alejandro Ibarra. Después de participar en “Carita de Ángel” y “Vivan los niños”, se vio obligada a retirarse de las telenovelas en 2002.

A 19 años de aquella decisión, Lagunes ofreció una entrevista al canal de YouTube de Tlnovelas, que también fue reseñada por la revista People en Español, donde explicó la razón por la que decidió dejar los dramáticos, siendo una jovencita con gran talento.

No logró borrar el recuerdo de “Gotita de amor”

El personaje que interpretó en “Gotita de amor” fue de tal impacto que la actriz nunca logró desprenderse de esta faceta tierna con la que cautivó a los televidentes cuando apenas debutaba en la televisión mexicana.

“Nunca decidí dejar las telenovelas (...) más bien de repente cuando empecé como en este proceso de niña a adolescente (...) siempre me han dicho que me veo mucho más chica de lo que soy, espero que sea cierto y que no me estén mintiendo", comentó de manera graciosa sobre la razón que la llevó a alejarse.

La protagonista de “Gotita de amor” mencionó que hizo múltiples castings en busca de personajes juveniles teniendo respuestas negativas.

“Me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o cosas así, ya un poco más fuertes, porque me seguía viendo muy chiquita”, recordó Lagunes.

Cuenta como anécdotas, las experiencias que ha tenido que pasar por su apariencia. "Cuando salgo de fiesta y a antros me siguen pidiendo la credencial porque me siguen viendo muy pequeña”. Mientras reflexiona entre risas: "Ya no sé si me beneficia o me perjudica, pero así ha sido".

Pese a esto, reconoció lo importante que ha sido para ella aquel conmovedor personaje. “Marcó algo en mi vida, hay un antes y un después de haber estado en ‘Gotita de Amor’”.

Lejos de la televisión, pero no del teatro

Aunque la protagonista de “Gotita de amor” está lejos de las telenovelas sigue su carrera artística, pero en el teatro, en el cine y en el mundo de la música. En su cuenta de Instagram comparte parte de lo que es su carrera actoral.

La actriz también se ha convertido en toda una influencer en las redes sociales y tiene su propio canal de YouTube.

Todo sobre Famosos