La actriz Mariana Di Girolamo sufrió un incómodo momento mientras era entrevistada en un live de Instagram.

El hecho ocurrió durante un encuentro telemático con "Reyes del Drama", programa web dedicado a comentar teleseries nacionales y conversar con figuras de la actuación.

La intérprete se conectó desde Madrid para hablar de la película "La Verónica", que protagoniza interpretando a la esposa de un futbolista top e influencer que lucha por conseguir un contrato con una marca de cosmética.

Sin embargo Di Girolamo explotó en un momento de la entrevista, aludiendo a un usuario que no paraba de escribir mensajes agresivos.

La reacción de Mariana Di Girolamo

La actriz detuvo la conversación para expresar su malestar: “Oye, hay un tipo que está desesperante. O sea, hay que callarlo ya”.

El conductor del programa le señaló que de inmediato iba a bloquear al usuario.

“Sí, por favor. Me tiene enferma. O sea, cállate”, añadió Di Girolamo muy incómoda. “Así no se puede... Es que los comentarios me aparecen en mi imagen y este tipo está hace rato tirando mier...”, manifestó.

“Ya lo sacamos, ya lo bloqueamos. No te preocupes”, expresó el conductor, para luego continuar con la entrevista.

Revisa el momento (a partir del minuto 23:20)

Todo sobre Mariana Di Girolamo

Todo sobre Famosos chilenos