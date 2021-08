Revelan identidad de supuesto hijo secreto de Camilo Sesto con una fan: Tiene 36 años

El programa español “Viva la vida” destapó un misterio que por muchos años mantuvo guardado el cantante Camilo Sesto. El intérprete habría tenido un supuesto hijo secreto durante una aventura amorosa que duró un año.

Durante su vida, el intérprete solo reconoció a Camilo Blanes como su único hijo biológico, resultado de su relación con Lourdes Ornelas, y que en la actualidad tiene 37 años.

Sin embargo, luego del fallecimiento del artista, el 8 de septiembre de 2019, son muchos los rumores que apuntan a que el solista de clásicos de la balada romántica no tuvo uno, sino dos hijos.

Así es el supuesto hijo secreto de Camilo Sesto

La conductora del programa, Toñi Moreno, reveló que el joven lleva por nombre David, tiene 36 años y trabaja como taxista en la ciudad de Barcelona. En un video, no mostró su rostro, pero dejó ver una fotografía de sus intensos ojos azules, como los del artista, y difundió una entrevista.

El supuesto hijo secreto del cantante declaró que Camilo Sesto conoció a su madre en la discoteca Muntaner en Barcelona en 1984, donde ocurrió un flechazo. "En esa discoteca, mi madre se queda a cuadros cuando él se quedó prendado de ella", recordó.

El hombre relató que después se volvieron a ver en Jávea. “Ahí es donde tienen el encuentro... bueno, de donde vengo yo es de ahí”, añadió. Mencionó que después tuvieron varias citas y que el romance duró más de un año.

El intérprete de “Algo de mí” supo de la existencia de este descendiente. Según la presentadora hasta firmó un contrato para la manutención del niño, que se mantuvo en secreto por petición de la madre. Aseguró que el manager Kiko Matamoros y el hijo reconocido del cantante también se enteraron y tuvieron contacto con él.

Camilín, el hijo reconocido de Camilo Sesto, sabría de la existencia de su hermano y tendría relación con él #VivaLaVida426 https://t.co/B3I7fNhsst — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) August 7, 2021

A David no le importan los comentarios

A la fecha David reflexiona y dice que no le importan los comentarios y que cree en la versión de su madre. "Mira, me da igual, lo cuento y a tomar por saco, es decir, tampoco es una cosa mala. Es mi verdad, porque yo le creo a mi madre", agregó.

"Da igual que me venga cualquiera a desmentir o que alguno quiera entrar al trapo de la discusión, me da igual. El que me quiera creer, que me crea, y el que no, que no me crea", aseveró con confianza.

El presunto hijo secreto de Camilo Sesto dijo que, por ahora, no pretende ejercer una demanda legal para ser reconocido, aunque un artículo de la Revista Egos señala que el joven contactó al famoso abogado Fernando Osuna, especialista en demanda de paternidad.

En el programa también se habló de otro hijo no reconocido del artista, pero del cual se conocen menos detalles.

Todo sobre Camilo Sesto

Todo sobre Famosos