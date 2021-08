Este lunes se emitió el primer capítulo de "#PobreNovio", la nueva teleserie de Mega que vino a reemplazar a "Edificio Corona", la cual llegó a su final.

La esperada vespertina está protagonizada por Etienne Bobenrieth, Montserrat Ballarín, Carolina Arregui, Francisca Walker y Héctor Noguera, entre otros actores.

En el episodio emitido esta jornada, hubo una escena que sacó chispas y que involucró a Santiago (Bobenrieth), Pamela (Francisca Walker) y Héctor Noguera (Arturo Thompson).

El tenso momento

Todo comienza el día del matrimonio entre Santiago y Pamela. Ahí es cuando la prometida decide dejar plantado en el altar a su pareja para escapar con Arturo, un hombre varios años mayor que ella y con quien busca iniciar una nueva vida.

La situación provoca la tristeza y molestia de Santiago, quien al no asumir esto, decide dirigirse hasta el domicilio del hombre, en el cual está también su expareja.

Al llegar al recinto, Santiago comienza a gritar desde el portón: "¡Pame!, ¡Pamela, sal de ahí! ¡Ya sabemos que 'estai' ahí!", mientras la mujer lo observa asombrada desde la cocina.

Finalmente, y tras varios minutos insistiendo, Arturo decide abrirle al joven, comenzando una confrontación entre ambos.

En ese instante, Arturo señala: "Yo sé que necesitas una explicación, pero calma", a lo que Santiago responde: "Yo no necesito ninguna explicación de usted, por favor, necesito que salga mi novia y me dé las explicaciones ella".

Ahí fue cuando Pamela decide aparecer repentinamente: "¡Aquí estoy!", sostiene, mientras la observan.

"Me enamoré"

Habiendo ocurrido el tenso momento, Santiago y Pamela comienzan a charlar: "¿Hace cuánto que 'estai' con este señor?", dice el novio, a lo que su prometida respondió: "Ay pucha, ¿importa eso ahora?".

"Que si importa, claro que importa po' Pame, a mí me importa, cómo no te dai' cuenta que yo no entiendo nada de nada", reacciona Santiago.

Inmediatamente, la mujer indica: "Es que no hay nada que entender po, Santiago, está súper claro... qué querí' que te diga".

Tras un breve intercambio de palabras, Pamela finalmente decide sincerarse: "Me enamoré, ¿eso querí escuchar? Me enamoré, no quería que pasara pero pasó, me enamoré".

Luego de oír esto, Santiago manifiesta: "Pero apenas lo conoces, Pame", a lo que la mujer dice: "Esta es mi casa ahora, y ahora te voy a pedir que te vayai'".

"Ya no se ni quién eres, y no me busques cuando esto no resulte. No te quiero ver nunca más en mi vida", sentencia Santiago, mientras Pamela se retira del lugar.

Revisa cómo encaró Santiago a Pamela en el video arriba

Todo sobre Pobre Novio

Todo sobre Teleseries Mega