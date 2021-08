La española respondió al rumor: Afirman que Gala tendría nueva relación con famoso chileno

Desde que terminó el matrimonio de Gala Caldirola y Mauricio "Huaso" Isla, a la española le han "cargado" nuevas parejas. Ejemplo de ello es que cuando se conoció el quiebre, algunos de sus seguidores aseguraron que tenía una relación con su compatriota, Pascual Fernández.

Y ahora que está en un nuevo programa de televisión, debido al fiato y complicidad que se le ha visto con otros concursantes, se comenzó a especular de una nueva aventura amorosa de la exchica reality.

En un programa que se emite a través de las redes sociales, la presentadora del espacio, Mariela Montero, se percató que gran parte de su audiencia estaba señalándole a la europea un nombre en particular, para que dijera si tiene, o no, algo más que una amistad.

"¡Qué pesados!"

Y el aludido es nada más ni nada menos que Camilo Huerta, quien es compañero de elenco de Gala en el programa culinario en el que participa.

"Estoy viendo unos mensajes ahí ¿Pero por qué la gente dice cosas sin sentido?", se preguntó Caldirola mientras hablaba con Mariela, riéndose por la situación vivida.

A renglón seguido dijo: "Estoy leyendo por ahí, como 40 comentarios que pone que yo estoy saliendo con un amigo mío que nada que ver. Lo voy a decir, me hace mucha gracia: 'Gala, estás saliendo con el Camilo Huerta'".

Tras señalarlo, la exesposa del "Huaso" Isla se refirió a ese trascendido, revelando que "me hace gracia porque es súper amigo", siendo respaldada por Montero quien señaló, "no, no, están equivocados señores".

Asimismo, aprovechó de reiterarles a sus seguidores que aún tienen la duda, que "nunca he estado saliendo con Pascual (...) El día que yo salga con alguien os lo voy a contar. Yo soy súper abierta en esos temas, no tengo ningún problema. Pero no, no estoy saliendo con Camilo Huerta. ¡Qué pesados!".

Revisa la entrevista:

