La televisión chilena siempre se ha caracterizado por su generosidad, sobre todo con las figuras argentinas que en la década del 2000 llegaron al país en búsqueda de una oportunidad.

Una de ellas fue Sandy Staniscia, mejor conocida por su popular apodo de "Sandy Boquita", el cual no guarda relación con sus voluptuosos labios, los cuales asegura que no han pasado por el quirófano, sino por su fanatismo por el club Boca Juniors.

Durante los años más faranduleros en Chile, su nombre llenó portadas de diarios, programas y portales web. Se le relacionó con varios futbolistas, entre ellos, Gary Medel, quien la negó pese a que ella aseguró que le había pedido pololeo.

Pero en paralelo a los escándalos, Sandy tenía los pies bien puestos sobre la tierra, y sabía que en algún momento, los eventos y la vida de espectáculos se acabaría.

Sandy Boquita

Por ello, ahorró durante años para poder abrir su emprendimiento: "Beauty & Spa", un salón de belleza y centro de estética con locales en Providencia y Concón. El primero tiene 5 años de vida y el segundo lo abrió en pleno estallido social y apogeo de la pandemia de coronavirus.

Sandy Boquita

Un esfuerzo familiar que es su actual sustento y que administra con su pololo 12 años menor, José Barahona, con quien este 2021 dio un importante paso: esperan a su primer bebé.

El anuncio de Sandy Boquita

Mediante una transmisión en vivo en el programa "Qué te lo digo", Sandy dio a conocer que junto a su pareja están esperando su primer bebe, y ya está casi en "las 12 semanas".

"Ustedes saben que yo ya soy grande, tengo 42, pero mi novio acaba de cumplir 30. Él todavía no quería tener hijos (...) no venía en los planes, pero quisimos ir a una visita preconcepcional, con un ginecólogo a ver qué pasaba, para ver si estaba todo bien y me enteré que tenía endometriosis", confesó de entrada.

Añadió que este diagnóstico, el cual dificulta a las mujeres quedar embarazada, fue el que los hizo optar por un tratamiento de fertilización in vitro.

"Nos resultó a la primera y estamos re contra felices porque teníamos un 70% de posibilidad de que resulte a la primera (...) Estaba llena de miedos por la maternidad y que no resultara", complementó la argentina, que por estos días está recibiendo apoyo de varias mujeres de una organización que ofrece ayuda a madres primerizas.

En Instagram, Sandy subió una publicación confirmando la noticia, y recibió solo felicitaciones de sus fanáticos que le desearon lo mejor en este nuevo rumbo que emprende, que cambiará su vida para siempre.

Revisa la publicación:

Así luce hoy Sandy Boquita:

Todo sobre Famosos chilenos

Todo sobre Así luce