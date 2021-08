20 años de diferencia y juntos: Las claves de la relación de María José Prieto y Cristián Campos

21 años juntos son los que cumplen este 2021 la pareja compuesta por los actores Cristián Campos y María José Prieto. La actriz ocupó su cuenta de Instagram para celebrar públicamente un nuevo aniversario de su romance.

En una galería de fotos, donde ambos aparecen en la playa, Prieto escribió: "21 años juntos. Hemos sobrevivido hasta pandemias, vamos que se puede, still love you (te sigo amando) Cristián Campos", junto al hashtag #FelizAniversario.

Fueron más de 50 mil 'likes' los que recibió la publicación, de personas que, sorprendidas, reaccionaron al rápido paso del tiempo y lo consolidados que están como pareja.

"Me encantan", "son lo mejor", "hermosos", "me encantaría tener una relación así", "se ven increíbles juntos", se puede leer en el post.

Revisa la publicación

La fórmula para su sólido romance

Pero uno de los comentarios que más se repitió también, tiene que ver con fans que buscan cuál es el "secreto o la fórmula" para lograr una relación tan duradera como la de ellos.

En conversación con LUN, María José Prieto señaló que "la verdad, de fórmula no hay nada, solo existe esto que dicen los viejos: hay que tener paciencia y respeto por el otro. Eso es básicamente lo que podría establecer como cosas que nos han ayudado".

Cristián de 64 años y María José de 44 años, se conocieron en plenas grabaciones de una teleserie del 2000 y de ahí no se separaron más. Un consejo que ella da para durar más tiempo juntos es "aceptarse mutuamente".

"De pronto uno intenta cambiar las cosas del otro, pero las diferencias también potencian a la pareja. El hecho de que a veces yo sea más pirinola y que me guste, por ejemplo, más subir cerros, y que a Cristián le guste más quedarse en la casa a escribir, creo que nos da un equilibrio como pareja".

Y es que para Prieto es indispensable cuidar sus espacios propios y personales, cosa que la pandemia puso a prueba durante este último año. "Uno necesita tener aire, ver a los amigos, a las amigas, y también estar alejado de la pareja", indica.

"Jaime Hales (tarotista y abogado) me dijo alguna vez que el matrimonio es para toda la vida, pero no para todos los días (risas). Eso me parecieron palabras sabias. Por eso me parece muy sano tener panoramas con las amigas, subir cerros, hacer actividades y tener un mundo propio para poder compartir en otras instancias juntos y tambien poder contarse cosas", remata.

