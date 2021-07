Con foto de cuando eran niños: El tierno saludo de Camila Hirane a su hermano por su cumpleaños

La actriz de "Verdades Ocultas", Camila Hirane, se tomó el tiempo en su cuenta de Instagram para desearle un feliz cumpleaños a su hermano, Luis Felipe.

Posteando fotos del recuerdo, de cuando ambos eran pequeños, quien da vida a Martina en la mencionada teleserie le escribió un tierno posteo en la publicación.

Saludo con foto del recuerdo

Hirane señaló, "Feliz cumpleaños Pipe, esta foto ya la subí hace unos años pero siento que no se ha apreciado lo suficiente esa cara de lagartito asustado y como nos damos la manito. Hermano, I love you so (Te amo mucho)", junto a un emoji de un corazón y una carita llorando.

Los seguidores y fanáticos de Camila también se plegaron a los saludos que ella hizo a Felipe, y le dejaron mensajes con tiernas dedicatorias.

"La cara del Pipe y tu qué amor", "se ven muy lindos", "hermanables desde pequeños", "salen muy lindos", "puro amor ustedes", "que sea lo mejor en este nuevo año", son los comentarios que se pueden leer en el post.

Revisa la publicación:

¿Cuándo y donde ver "Verdades Ocultas"?

Puedes ver a Camila Hirane como la intrépida detective Martina en "Verdades Ocultas" de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza.

En caso que te hayas perdido el capítulo, lo puedes revivir en el canal oficial de Mega en YouTube, donde además es posible encontrar contenido extra de la teleserie, como avances de capitulos venideros y las mejores escenas.

