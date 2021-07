"Control Z", "El stand de los besos 3" y 54 estrenos más trae Netflix para agosto: Mira la lista

Netflix tiene preparado para este mes de agosto grandes estrenos con los que busca sorprender a sus fanáticos. La plataforma trae un variado catálogo lleno de emoción y acción para quedarse pegado a la pantalla.

La segunda temporada de “Control Z" acapara la atención de los fanáticos, quienes esperaban ansiosos el regreso de la serie juvenil mexicana, luego de una exitosa primera entrega.

“La Directora” también se encuentra entre las novedades del mes y marca el regreso a la televisión de la actriz Sandra Oh, la popular Cristina Yang, de la serie Grey's Anatomy. Además las hermanas más famosas del mundo también llegan a Netflix con la quinta temporada de “Keeping Up with the Kardashians”.

Mientras que la tercera parte de “El stand de los besos” figura entre las películas que darán de qué hablar en agosto debido a la aceptación que tuvieron las dos primeras entregas.

“Sweet Girl”, con el protagonista de “Aquaman” Jason Momoa; “Pasajeros” con Jennifer Lawrence y Chris Pratt, el yerno de Arnold Schwarzenegger, cuentan también entre los filmes más sonados.

Series de Netflix para agosto 2021

Control Z, temporada 2 (4/08)

La trama juvenil del Colegio Nacional se vuelve cada vez más compleja, luego de la muerte de Luis y de revelarse quien era el misterioso hacker. Ahora un desconocido busca hacer justicia por la muerte del estudiante y crea terror en la institución.

Darwins's game, temporada 1 (1 de agosto)

En la cocina con Paris Hilton (4 de agosto)

Hit & Run (6 de agosto)

Rey chamán (9 de agosto)

Lokillo: Nada es igual (12 de agosto)

Escuela para señoritas Al Rawabi (12 de agosto)

El Reino (12 de agosto)

Valeria, temporada 2 (13 de agosto)

Por siempre jamás (13 de agosto)

Nuevo sabor a cereza (13 de agosto)

Rascal does not dream, temporada 1 (15 de agosto)

Los derrotados (18 de agosto)

La directora (20 de agosto)

Todo va a estar bien (20 de agosto)

The Witcher: la pesadilla del lobo (23 de agosto)

Clickbait (25 de agosto)

Edens zero (26 de agosto)

¡A despertar la felicidad! con Marie Kondo (31 de agosto)

Chicas buenas. Temporada 4 (31 de agosto)

Keeping Up with the Kardashians. Temporada 5 (aún sin definir)

The Real Housewives of Beverly Hills. Temporada 5 (aún sin definir)

Películas de Netflix

El Stand de lo Besos 3 (11 de agosto)

Luego de culminar la universidad, Elle afronta una difícil decisión para no herir a las personas que ama. La joven se debate entre mudarse al otro lado del país con su novio Noah o cumplir su promesa de toda la vida de ir a la universidad con su mejor amigo, Lee.

El crimen del Padre Amaro (1 de agosto)

Los intrusos (3 de agosto)

Mudanza mortal (4 de agosto)

Dos veces tú (6 de agosto)

Las dos reinas (6 de agosto)

La nube (6 de agosto)

Bienvenidos a Marwen (6 de agosto)

Vivo (6 de agosto)

Hotel Transylvania 3 (8 de agosto)

El souvenir (10 de agosto)

La diosa del asfalto (11 de agosto)

Beckett (13 de agosto)

Llamadas a espiar (15 de agosto)

La posesión de Grace (15 de agosto)

Only mine (15 de agosto)

Sputnik (15 de agosto)

El arte de defenderse (17 de agosto)

El asesino de las postales (17 de agosto)

En el mejor momento (18 de agosto)

Diarios de un intercambio (18 de agosto)

Amores modernos (18 de agosto)

La isla negra (18 de agosto)

Sweet girl (20 de agosto)

Las formas antiguas (25 de agosto)

Él es así (27 de agosto)

Documentales y especiales

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados, temporada 1 (3 de agosto)

Una serie original de Netflix revela información más reciente sobre la existencia de proyectos gubernamentales secretos encubiertos sobre la presencia de extraterrestres en la tierra.

Memorias de un asesino: las cintas de Nilsen (18 de agosto)

Bob Ross: accidentes felices, traiciones y avaricia (25 de agosto)

Al descubierto: la pelea entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers (Aún sin definir)

Al descubierto: pacto con el diablo (Aún sin definir)

Al descubierto: Caitlyn Jenner (Aún sin definir)

Al descubierto: mafia sobre hielo (Aún sin definir)

Shiny Flakes: el cibernarco adolescente (Aún sin definir)

