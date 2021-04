Al intérprete de “Aquaman” difícilmente se le pueda ver vestido con una prenda de un color distinto al rosa. Como complemento a sus “outfit” o como el protagonista principal de sus atuendos, este tono es indispensable en cada aparición de Jason Momoa.

Al tratarse de un hombre con un porte como el de “Aquaman”, de gran tamaño y un corpulento y varonil físico, muchos pensarían que el rosa no es su mejor opción para vestir, pero esto no es algo que le quite el sueño.

En noviembre del año pasado, en una entrevista se refirió al tema. “Es simplemente un color hermoso. Y estoy bastante seguro de mi masculinidad. Realmente no me importa una mierda lo que piensen los demás”, dijo el actor, de 41 años.

Momoa tiene su propia marca de ropa y también es rosa

El inigualable estilo del protagonista de “Aquaman”, lo ha llevado a arrancar suspiros con cada una de las fotografías que comparte en su cuenta de Instagram, donde suele modelar algunas prendas de su propia marca de ropa.

En uno de sus últimos post, el intérprete hawaiano, que saltó a la fama por su personaje Khal Drogo, en la serie de televisión “Game Of Thrones”, posa con una de estas playeras y se refiere a sus bondades.

“Suaves, livianas, listas para todas tus aventuras de verano: las camisetas Dirty Pink + Black Wolf Nakoa están disponibles”, escribió en la leyenda de la imagen.

El lado altruista de “Aquaman”

Además de su particular estilo rosa que puede ser asociado a una lucha contra los estereotipos, el artista también ha demostrado su sensibilidad por el medio ambiente.

Según la revista InStyle, el actor apoya el desarrollo sustentable y es dueño de una marca de agua que se envasa en botellas reciclables.

Como si fuera poca la labor que ejerce a favor de conservar el medio ambiente, el protagonista de “Aquaman” siente mucho cariño hacia el público infantil. Así lo demostró cuando llamó para felicitar en su cumpleaños a la hija de su colega, Dwayne Johnson, conocido como “The rock”, quien es fans del super heróe acuático.

“No puedo agradecer lo suficiente a mi hermano @prideofgypsies por hacer que el cumpleaños de esta adorable niña de 3 años sea el mejor nunca. Su reacción no tiene precio”, agradeció Johnson el gesto, en su cuenta de Instagram.