Este martes 27 de julio se desarrollaron los funerales del cantante Claudio Valdés, mejor conocido por su nombre artístico, "El Gitano".

Ceremonia que se dio en un cementerio de Concepción, el cual contó con una masiva participación de fanáticos, amigos, y familiares del artista, que murió durante el domingo 25 de julio producto de un accidente de tránsito en la ciudad mencionada.

En redes sociales muchas personas le dieron una despedida a "El Gitano", incluyendo a su expareja y madre de su hijo Lukas, Fernanda Toro, quien durante esta jornada, usando su cuenta de Instagram, publicó nuevos mensajes para honrar la memoria del cantante.

Publicando la misma foto dos veces, donde aparece Claudio con su hijo en brazos mientras tomaba mamadera, se puede leer en el primer posteo: "Pequeños momentos con tu bello, como le decias a Lukitas".

En la segunda publicación, en tanto, señaló que "es la hora de tu despedida, tu hijito aquí en casa extrañándote, no pudimos estar ahí hoy, los medios no nos permitieron llegar, pero ya te iremos a ver... tu hijo te ama y eso será para siempre".

Revisa la publicación:

¿Quién era "El Gitano"?

En 2010, "El Gitano" tenía 18 años y debutó interpretando la canción "Madre" de Los Rebujitos en el programa "Talento Chileno". Su interpretación emocionó al jurado del espacio, lo que le permitió avanzar en la competencia.

Años más tarde, el artista recordó ese momento a través de su cuenta personal de Instagram en la que adjuntó el video de su presentación: "Fue una de mis grandes experiencias dentro de la música y carrera, donde he vivido un momento emocionalmente inolvidable", escribió en el post.

Antes de subir el escenario, Valdés comentó la difícil situación familiar que estaba enfrentando, ya que no contaba con el apoyo de sus padres y se había distanciado de su familia. "Ellos no saben que estoy hoy día aquí, e igual me gustaría que me vieran para que valoricen un poco lo que perdieron", declaró en ese momento.

Según contó en un programa de televisión, Valdés dejó su casa a los 16 años y se mudó con sus tíos en Talca, donde comenzó a encontrar su pasión por la música gitana, cantando en el transporte público para juntar dinero.

Pese a su gran talento y destacadas presentaciones, Claudio Valdés se quedó con el segundo lugar en la competencia. Sin embargo, su popularidad lo llevó impulsar su carrera musical. En 2011 lanzó su primer disco de estudio, el cual llevó por nombre "Por Ustedes" y que logró vender 13 mil copias en nuestro país.

Su última canción

Previo a su deceso, Valdés seguía incursionando en la música, de hecho, hace apenas unos días había estrenado el videoclip de "Nena vamo' a darle", su última colaboración, en la que el artista se aleja de su tradicional estilo para incursionar en el reggaetón.

En compañía de El Efe, Mc Grone, Winer_elcapo y Motaman King Ragga, otras figuras de la música urbana, Valdés destacaba por característica voz e interpretación en guitarra.

