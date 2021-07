La hija de Lucero sorprende luciendo por primera vez un traje de baño en la playa

Desde que comenzó a aparecer junto a sus padres, la hija de Lucero, Lucero Mijares, se adueñó de las redes sociales y, poco a poco, sigue ganando fans protagonizando divertidos contenidos en los que demuestra que posee el mismo carisma que hizo famosa a su madre.

La consentida de Manuel Mijares dejó su timidez ante las cámaras y muestra una personalidad arrollada, con la que gana adeptos desde que decidió dar a conocer su talento para la música, herencia que lleva en sus venas y que desde ya la convierte en una joven con un futuro prometedor en el mundo del entretenimiento.

Junto a sus amigos de “La Jaula de las Locas”, Lucerito, como cariñosamente se le conoce, explota su espíritu alegre para realizar videos de TikTok, en los que se divierte bailando y parodiando a su madre, en un clip que arranca risas y aplausos de sus seguidores.

El video de Lucero en traje de baño

Aunque no es muy activa en sus redes, Lucerito compartió una nueva publicación desde su cuenta de Instagram, en la que sorprendió a todos al mostrarse en un traje de baño blanco en un paisaje paradisíaco de imponente puesta de sol.

“¡Expectativa vs. Realidad! Disfruten, los amo", escribió la hija de la artista mientras se le ve posando por vez primera con su look de playa. Y en un video, la adolescente hizo uso de su acostumbrado buen humor al mostrar el momento en que se encontraba en la orilla del mar.

El clip regaló los segundos de la “aparatosa” caída que sufrió, mientras era arrastrada por las olas y moviendo sus brazos caía en el agua, publicó la revista.

Las risas de sus fans no se hicieron esperar, y celebraron el contagiante humor de la joven, que quiso acompañar su estadía en plena la naturaleza con un ocurrente video.

Más de 3 mil comentarios dejaron sus fans, felicitándola por su verdadera autenticidad: “Eres lo máximo”, le escribió la actriz mexicana Chantal Andere, queridísima amiga de Lucero.

Y la reacción de su madre, no podía faltar. “Jajajajajajaj es que ¡TE AMOOOOO!”, fue la expresión que le dejó y que refleja todo el amor que siente por su hija.

Mientras que sus fans no dejaron de reír por sus ocurrencias: “¡Lucerito es lo máximo! Auténtica, real y divertida. Me devuelve la fe en las nuevas generaciones”; “Jajajaja ay no, te amo”; “Qué bonito es ser real y reírse de la caídas propias. Así se aprende”; “Jajajaja aquí súper casual en la playa”; “Mi post favorito del mundo. ¡Eres increíble!”.

