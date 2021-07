Javi Acevedo y su maternidad: "El amor a tu hijo es lo más grande que sentirás en tu vida"

Este 2021 la vida de Javiera Acevedo cambió por completo, tras convertirse en madre por primera vez del pequeño Kai, quien nació el pasado 20 de mayo.

En conversación con LUN, la rubia modelo aseguró que la maternidad para ella "es un mundo nuevo, maravilloso, desconocido y muy cansador".

"Es un niño maravilloso"

"Recibí el amor más grande del mundo. Conocí a mi verdadero amor, a mi verdadero príncipe azul. Me di cuenta que el amor es todo, absolutamente todo. El amor a tu hijo es el amor más grande que sentirás en tu vida, sino una no podría ser tan, pero tan fuerte como es", complementó.

El haberse convertido en madre le ha mostrado facetas que ella misma desconocía en su persona. "Me sorprende la capacidad de estar siempre despierta, con ánimo y contenta. Al verlo a él, que es como verme a mí, como si tuviera mi alma, se me pasa el cansancio, el dolor de espalda, todo. Ese amor todo lo puede. Uno saca fuerza del amor", confesó.

El primer mes de Kai recibió ayuda de su madre, mientras que el segundo, por decisión propia, decidió vivirlo de manera más solitaria, "Hay días agotadores, sí, pero me dan fuerza para saber que todo lo puedo. Ahora es cuando más me necesita porque es pura pechuga, le doy libre demanda que es un regalo poder hacerlo", enfatizó.

Afortunadamente, el pequeño no ha sufrido ninguna complicación de salud, agregó. "No ha tenido alergia alimentaria ni tampoco cólicos. Realmente no sé lo que es un cólico. Él llora solo por hambre, es un niño maravilloso que se porta increíble, tal cual me lo imaginé de bueno, risueño y simpático".

"Soy la mujer más afortunada del mundo y me gustaría gritarlo a los cuatro vientos, porque la maternidad me hizo una mujer extraordinaria. Si antes era una mujer fuerte, ahora soy una fortaleza. Nunca imaginé que sería tan lindo, ni que yo pudiera dar tanto. Tampoco que me pudieran entregar tanto, como yo siempre soñé", finalizó emocionada.

