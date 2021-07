Esta semana partió de forma especial para el clan Araneda-Vacarezza, puesto que la hija mayor del matrimonio, Martina, estuvo de cumpleaños.

La estudiante de derecho de la Universidad Católica cumplió 20 años y, por lo mismo su madre, Marcela Vacarezza, decidió dejarle un especial saludo mediante redes sociales.

Marcela dedica tierno saludo a su hija

Usando su cuenta de Instagram, la también psicóloga de profesión publicó una foto de ellas juntas con una sentida dedicatoria, expresando lo mucho que su hija significa en su vida.

Un mensaje que esta vez tuvo que ser a la distancia, puesto que, recordemos, Martina se encuentra en Chile por sus estudios, mientras que Marcela se encuentra con el resto de su familia en Miami, por el trabajo de Rafael Araneda.

Vacarezza escribió al pie de la mencionada imagen: "Feliz cumpleaños mi niña preciosa, porque aunque cumplas 20 años siempre serás mi niña. Te amo hasta el infinito".

El posteo se llenó de 'likes' y comentarios por parte de los seguidores de la conductora de televisión, deseándole lo mejor en este nuevo año de vida.

Revisa la publicación:

El mensaje de Rafael Araneda

Por su parte, Rafa Araneda también quiso dejarle un mensaje a su hija, y lo hizo al pie de una foto donde aparecen todos reunidos como familia.

Allí escribió: "Mi vida hermosa, feliz cumpleaños... felices 20 años, te extraño mucho mi amor y la lejanía nos impide darnos el abrazo que nos merecemos... has crecido y has tomado tus decisiones en pro de cumplir tus sueños... y has asumido con madurez los costos de la distancia familiar. Te admiro mi amor".

Como era de esperarse, la publicación tuvo más de 20 mil 'likes' y cientos de mensajes cumpleañeros, por parte de los seguidores del querido "Tío Conductor".

Mira el saludo del Rafa:

