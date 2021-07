El renacer de Kate Moss junto a Kim Kardashian: Así luce la modelo a sus 47 años

Kim Kardashian y Kate Moss se unieron y son parte de grandes titulares que anuncian que la legendaria modelo es la imagen de la nueva campaña de Skims, la firma de lencería creada por la súper estrella de la televisión en el 2019.

La socialité se sintió orgullosa de la elección realizada, con la que el rostro de la británica renace y se luce en las redes sociales para promocionar los diseños de una marca que consiguió el éxito en el mercado femenino al ofrecer ropa interior para distintos cuerpos.

La súper modelo británica fue aclamada en los años 90, cuando brilló en las mejores pasarelas del mundo, convirtiéndose en un icono de la moda que aún mantiene su estrellato como una celebre top.

La top model más reconocida de la mano de Kim Kardashian

A sus 47 años, el cuerpo de Kate Moss conquista las redes sociales nuevamente, con fotos que se hicieron virales al lucir los característicos diseños que Kim Kardashian tiene en su marca de la colección Skims Fits Everybody y Skims Cotton.

La revista Elle describió el sensual posado de la modelo, quien con sus mechones dorados y piel bronceada causó sensación al lucir en una de las imágenes un bralette en suave color amarillo en un escote de pico.

Desde su cuenta Instagram, Kim Kardashian elogió la profesionalidad de Moss reconociendo su trayectoria como una de las grandes figuras de las pasarelas mundiales y ratificó la presentación como la nueva cara de su línea Skims. “Ella es el icono de la moda definiendo toda una generación de estilo”, sostuvo.

En un clip, se aprecia a la top model recostada mientras la cámara recorría sus torneadas piernas hasta descubrir la totalidad de su cuerpo, luciendo el conjunto de lencería de corte alto.

En la foto principal de la publicación, se ve el enigmático rostro de Kate con su melena recogida por su mano derecha, mientras la izquierda tapa su busto en la protagonización de un topless para modelar el diseño de una faja de algodón moldeadora negra de efecto stretch.

Las caderas prominentes de Moss a sus casi cinco décadas de edad, se adaptan al estilo que Kim Kardashian exhibe y hace gala en su colección inclusiva, dedicada a todas las curvas de las mujeres, independiente de sus tallas.

La estrella del reality show “Keeping Up With The Kardashian” se vio acompañada por su amiga Kate Moss y su hija en su reciente viaje a Italia, cuando visitó la ciudad del Vaticano en un atrevido traje que dio mucho de qué hablar.

