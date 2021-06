Kim Kardashian sorprende en Instagram con su nuevo vehículo de peluche

Las excentricidades de Kim Kardashian vuelven a causar revuelo en las redes sociales. La socialité estadounidense presumió en Instagram de su nuevo vehículo que fue comparado por sus seguidores con un peluche.

La modelo y empresaria ha estado en el foco mediático durante los últimos días, desde su separación con Kanye West hasta una demanda por pasivos laborales de sus trabajadores.

La protagonista del reality “Keeping Up with the Kardashians'' también se hizo noticia en días pasados cuando se volvió viral una declaración de amor hacia su exmarido por su cumpleaños, mientras este se escapaba con la modelo Irina Shayk a Francia.

El nuevo vehículo de Kim Kardashian

Kim Kardashian colgó un post con varias imágenes y un video en su cuenta de Instagram donde aparece el automóvil de lujo forrado todo con tela de peluche blanco, mientras ella modelaba algunas piezas de Skims.

“Dios mío, ¿no es esto lo más lindo y divertido de todos los tiempos? ¡Un nuevo lambo con todo @skims acogedor tejido! ¡Pronto saldremos con nuevos estilos Cozy!”, escribió la famosa en la leyenda del post.

Añadió también que las prendas que estaba luciendo estarán disponible a partir del lunes 14 de junio, en cada una de sus tiendas Skims.

“La familia Peluche”

Los seguidores de la modelo no tardaron en reaccionar y en pocas horas ya había superado los tres millones de “likes” y más de 20 mil comentarios.

“Dios mío. ¿No es esto lo más estúpido que has visto en tu vida?”, comentó un usuario de Instagram. “Cuando eres demasiado rico y no sabes en qué gastar tu dinero”, añadió otro.

También fue comparada con la serie cómica mexicana “La Familia Peluche” creada y protagonizada por Eugenio Derbez. “¿Viví, la de la familia Peluche?”, se preguntó un usuario de Instagram con humor. “Familia peluche versión Kardashian”, agregó otro.

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos