Este es el look de Kim Kardashian para visitar el Vaticano: ¡Rompió el código de vestimenta!

Conocida por sus incomparables excentricidades, Kim Kardashian llegó a Roma como una turista maravillada por los lugares emblemáticos de ese país europeo. Y haciendo uso de su cuestionado gusto por la moda, se enfundó en un atrevido vestido para visitar el Vaticano.

La presencia de la influencer estadounidense se hizo notar al escoger un look poco apropiado para la ocasión, con el que logró captar las miradas de los presentes, mientras se lucía conociendo la ciudad donde está ubicada la residencia oficial del Papa Francisco.

El estilo “inapropiado” de Kim Kardashian

Acompañada por su equipo de trabajo, entre los que resaltó el estilista de Jennifer Lopez, Chris Appleton; la empresaria compartió unas fotografías desde las ruinas del Coliseo de Roma, en donde se vio vistiendo unos pantalones muy cortos de cintura alta, en seda azul y una polera de manga larga con sexy diseño al frente.

Pese a lo intrincado de la superficie en este sitio histórico, Kim eligió unos tacones de tiras para conocer el sitio en el que acuden millones de personas al año. “Cuando en Roma...”, fue el título que dio a la serie de imágenes que posteó en su Instagram, logrando casi 3 millones de “Me Gusta”.

Continuando con el derroche de glamour, la estrella del reality show “Keeping Up With The Kardashians”, sorprendió a más de uno en su recorrido turístico al pisar la ciudad del Vaticano, en donde hizo gala de su reconocido y controversial uso de prendas que dejan poco a la imaginación.

Ignorando el código de vestimenta, optó por hacer alarde de sus atributos en un atrevido vestido de encaje blanco de una firma mexicana llamada Barragan, que dejó al descubierto sus hombros y parte de su vientre con secciones recortadas.

Sin duda, la osadía de la millonaria se hizo viral en las redes, donde se multiplicaron las postales del polémico outfit de la estrella de televisión.

La fundadora de la línea Skims complementó su audaz look, con unas gafas de sol deportivas de cristales plateados Balenciaga, junto a unos zapatos de tacón alto blancos y finas tiras de la firma Yeezy, detalló el Daily Mail.

“¡¿Qué diría el Papa?!”, mencionó el tabloide británico al recordar que Kim fue bautizada en una iglesia cristiana ortodoxa, junto a sus hijos, en una ceremonia celebrada en el año 2019 en una catedral de Armenia.

La revista People recordó que, para entrar a la Basílica de San Pedro y a los diferentes museos, está establecido una indumentaria que hombres y mujeres deben cumplir, fundamentos al que hizo caso omiso al preferir sus acostumbradas piezas sexys.

Kim Kardashian no estuvo sola, se vio acompañada por la reconocida modelo Kate Moss y su hija Lila Grace, de 18 años, quienes estuvieron a la altura de la visita con sus conservadores trajes.

Sin embargo, la revista estadounidense destacó en su reseña que la empresaria llevaba una gabardina de cuero negra con la que presumen ocultó su figura, al ser evidente que no podía ingresar con una vestimenta tan ligera.

La influencer derrochó sus encantos con atrevidas combinaciones en sus diversas salidas en Roma, asediada siempre por innumerables paparazzi.

