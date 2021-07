Durante el día miércoles, de forma extraoficial, diversos programas de farándula comenzaron a confirmar que el espacio radial de Cecilia Bolocco, llamado "Viva", llegaba a su fin a solo 3 meses de su puesta al aire.

En horas de la tarde del mencionado día, la exMiss Universo en 1987 señaló que efectivamente las informaciones eran ciertas, aunque precisó algunos trascendidos equivocados, que señalaban que su decisión era porque se sentía "estresada".

"Triste de no poder continuar"

Mediante una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, Bolocco mencionó que "me han estado escribiendo mucho, que si renuncié a la radio. Por supuesto que no he renunciado a la radio".

"Mi acuerdo con ellos fue siempre, desde un comienzo, que iba a hacer el programa por temporadas, porque tengo tantos otros compromisos, tanto trabajo", añadió.

Cabe recordar, que la diva además de su programa radial, se encuentra trabajando como diseñadora y también dirige una fundación contra el cáncer infantil.

Asimismo, defendió a "Viva", indicando que su espacio se caracterizó por ser "muy exitoso", agradeciendo al público que durante los últimos meses la acompañaron con la sintonía. "Se pasaron de amorosas y amorosos para acompañarnos", expuso.

En esta línea, destacó que gracias a su espacio pudieron hacer la campaña para ayudar a las ollas comunes desplegadas en todo Chile. "Recaudamos más de 150 millones y pudimos ayudar a tantos a lo largo del país", recordó.

Cerró este tema aseverando que se siente un poco "triste de no poder continuar ahora, porque se vienen unos meses de trabajo y muchos compromisos".

Revisa el video:

