Esta mañana la periodista de Meganoticias, Priscilla Vargas, llegó a conducir el primer noticiero del canal nada más ni nada menos que en moto.

Un desafío que le había impuesto su compañero de labores, José Luis Repenning, durante la jornada del miércoles 14 de julio, que Vargas decidió cumplir.

Y lo hizo de forma espectacular. El estacionamiento de Mega se iluminó con luces led azules, que dieron paso a la entrada triunfal de Priscilla, quien llegó vestida con chaqueta de cuero montada sobre su vehículo de dos ruedas.

Atónito, desde el estudio, Repenning se preguntaba mientras veía a su colega en pantalla, "¿es la Priscilla?, ¿se vino en moto? Se pasó, qué taquilla".

Al bajarse de su vehículo, la periodista lo primero que hizo fue expresar "todos mis respetos y admiración a los motociclistas que trabajan en delivery, que ocupan su moto como herramienta de trabajo porque me morí de frío. Te mueres lo que fue la Costanera Norte".

"No sentía mis dedos, me los estaba calentando con el motor de la moto. Imagínate lo que fue eso", señaló a José Luis, pidiéndole a renglón seguido que por el frío sentido, le hiciera este tipo de desafíos "en primavera o verano".

Su motoquera entrada causó impacto en redes sociales, por parte de sus fanáticos y seguidores quienes aplaudieron su valentía y osadía para llegar así hasta el canal.

The Oscar go to José Luis y Priscila Vargas #MegaNoticiasAmanece

Atención queremos el Mega Noticia Amanece hasta las 7 am.