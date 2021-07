El escándalo de Millie Bobby Brown con tiktoker que empaña su relación con el hijo de Bon Jovi

Millie Bobby Brown, la protagonista de "Stranger Things" de Netflix, está inmersa en un escándalo luego de que su exnovio y famoso tiktoker revelara detalles de supuestos encuentros sexuales con ella. El chico se jactó de su aventura a través de las redes sociales.

Hunter Ecimovic, una joven estrella de TikTok, realizó una transmisión en vivo donde describió momentos precisos de sus encuentros con la actriz británica, cuando ella tenía 16 años.

El joven, de 21 años, aseguró que vivió durante ocho meses en la casa de la chica y que sus padres estaban conscientes de la situación. En las declaraciones, difundidas por NBC Boston, mencionó que no tiene que disculparse por mantener una relación con una menor de edad.

Las revelaciones de Hunter aparecen luego de que Page Six difundiera fotos de Brown tomada de la mano con Jake Bongiovi, el hijo del reconocido rockero Jon Bon Jovi, con quien aparentemente tiene una relación.

Millie Bobby Brown and Jake Bongiovi hold hands in first couple pics https://t.co/7Tn8fP7A6b pic.twitter.com/1PzkLKHUu9