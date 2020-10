Una historia de amor que se ha extendido por 40 años. Así es la relación que mantiene el cantante de música rock Jon Bon Jovi, junto con Dorothea Hurley, a quien conoció durante su educación secundaria y posteriormente se transformó en su esposa y madre de sus hijos.

Tanto para la estrella del rock, como para su pareja, la clave del amor duradero es el respeto mutuo. "Crecimos juntos y realmente nos gustamos y queremos pasar el rato juntos", recalcó el artista en entrevista con People.

Sin considerar un breve quiebre, cuando el artista tuvo un romance con la actriz Diane Lane en los 80, el amor los ha unido en todo momento y han logrado superar las pequeñas crisis en su relación. “Nunca caímos en los adornos de lo que una celebridad puede hacer”, confesó el rockero.

Se conocieron en 1980 en la secundaria Sayreville War Memorial de Nueva Jersey, Estados Unidos. Según Bon Jovi, al verla fue amor a primera vista. La describe como una buena compañera de estudio ya que, en una oportunidad lo ayudó a copiar en un examen de Historia. A Dorothea, lo que más le llamó la atención, en el primer momento, fue su atractivo físico: “Es guapo y lo admiré”.

Durante tres años tuvieron una apasionada relación pero, cuando el intérprete de "It's my life" comenzó a convertirse en estrella del rock, las cosas se complicaron. En ese momento, 1984, el artista y su banda hicieron una larga gira de nueve meses por el mundo y, al llegar se dio cuenta que estaba completamente enamorado de Dorothea. “Fui a casa de su mamá y le dije ‘tienes que volver conmigo, quiero que estemos juntos de nuevo’ y ella aceptó”.

