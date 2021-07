Hija de Luis Miguel sorprende en el Festival de Cannes con un elegante vestido de novia

Luciendo un espectacular diseño de alta costura, la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, hizo su aparición en la alfombra roja del Festival de Cannes 2021, evento que, luego de una pausa de dos años por la pandemia, recibió a grandes celebridades que derrocharon glamour a su paso.

La influencer llegó a la Riviera Francesa, donde se celebra el evento que reúne a connotadas figuras del cine, modelos y diferentes personalidades del mundo cinematográfico, y no ha podido ocultar la emoción de estar presente en tan importante instancia.

El brillo y color inundó la velada, y la mexicana de 32 años brilló una vez más con luz propia, en una cita internacional en la que participa por vez primera.

El vestido blanco de la hija de Luis Miguel

A través de las “Stories” de Instagram, Michelle Salas compartió con sus fans el momento que estaba viviendo al llegar a Cannes. La emoción no la pudo contener y en un video contó la maravillosa experiencia de estar en la ciudad francesa.

Con una sonrisa en sus labios reveló que recibió una invitación para estar en el reconocido festival de cine: “Llegó la hora de la verdad. Les tengo que contar por qué estoy en Cannes. No están entendiendo lo emocionada, lo nerviosa (que estoy), y no me lo puedo creer. La razón es porque voy a estar de la mano de Pronovias, marca con la que he trabajado desde el 2016, que amo y adoro, representándolos en la red carpet de hoy”, publicó la revista Hola.

Michelle explicó con grandes detalles el sueño que como modelo logró realizar, minutos antes de comenzar a prepararse con la ayuda de dos colaboradores que crearon su atuendo, para entallarse en el look elegido para tan especial aparición.

En una foto, presentó su vestido de impecable blancura junto a las sandalias de tacón alto con los que se presentaría. Los estilistas culminaron su trabajo y, en cuestión de horas, la hija de Luis Miguel aparecía radiante luciendo un diseño de novias que definía su estilizada figura.

La alfombra roja fue el escenario en que deslumbró, posando para los cientos de fotógrafos que captaron su elegancia y porte en la espectacular creación de Alessandra Rinaudo, diseñadora y directora creativa de Pronovias, marca líder en España que crea moda nupcial.

Grandes vuelos crearon unas mangas que destacaban en su traje, con un escote en "V" tanto en la parte delantera como trasera, que le dio ese toque sensual a un diseño que culminaba con una larga cola que lució mientras desfilaba alegre, pero con gran distinción.

La hija de Luis Miguel compartió cada momento, llena de múltiples emociones al estar presente en un evento que marca su carrera como modelo. En su feed publicó unas fotografías de su desfile en Cannes, en un día que nunca olvidará.

Todo sobre Luis Miguel

Todo sobre Famosos