El hijo de David Beckham que es modelo, le gusta el fútbol y ya es más alto que su padre

El segundo hijo de David Beckham, Romeo, ya no es un niño. Además de ser modelo, muestra sus gustos por la práctica del fútbol y superó a su padre en estatura.

El exfutbolista inglés tiene cuatro hijos, producto de su relación con la artista Victoria Beckham. Según ChicMagazine, la pareja con más de 20 años de unión, con frecuencia demuestra el amor que tienen hacia sus retoños: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

Romeo tiene 18 años y a la fecha se muestra como un asiduo seguidor de la moda, al igual que su madre. De hecho, a su corta edad, ya consiguió una aparición en la portada de L’Uomo Vogue.

El hijo de David Beckham se describe como deportista en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores. Tiende a subir fotos con looks casuales y, una que otra vez, se deja ver practicando fútbol o en partidos junto a su padre.

El chico también es modelo y las fotos editoriales figuran entre sus publicaciones. Las instantáneas monocromáticas, el estilo al descuido y de perfil moderno son comunes y ha posteado videos similares.

La relación que mantiene con la modelo del Reino Unido, Mia Regan, es visible en su perfil. Asimismo, la familia, pero su papá tienen un lugar especial entre sus postales y una de las más reciente evidencia que ya lo superó en estatura.

Romeo se mantiene muy activo en las plataformas digitales y, a pesar de mostrar muchos episodios de sus aficiones y trabajos profesionales, también comparte imágenes de su cotidianidad.

Hace un par de años, el parecido del chico con su padre fue llamativo para los seguidores de esta familia. Los comentarios que se hacían afirmaban que ellos eran “dos gotas de agua”.

Hace poco, David Beckham, de 46 años, fue visto junto al músico y cantante británico Ed Sheeran en un partido de octavos de final de la Eurocopa, donde Inglaterra venció 2-0 al equipo alemán. Ambas celebridades se encontraban en el mismo palco, donde también estuvo Romeo.

Look who's in the house!😍 Ed Sheeran and David Beckham next to each other.#ENGvsGER #EURO2020 pic.twitter.com/dbSLVNp6Hg