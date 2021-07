Luis Miguel sufrió accidente en su casa: Tuvo que ser trasladado a un hospital

Esta semana se dio a conocer que el cantante Luis Miguel sufrió un accidente doméstico que lo llevó hasta el hospital, en Los Angeles, Estados Unidos.

De acuerdo al relato que contó al programa azteca "El gordo y la flaca" el periodista Raúl de Molina, el intérprete de "Tengo todo excepto a ti", tras llegar a EE.UU. luego de unos días de visita en Acapulco, México, "se cayó y se lesionó el hombro. Tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital de Santa Mónica".

La misma fuente comentó, ademas, que Luis Miguel fue dado de alta rápidamente tras ser revisado por un equipo médico, y se encontraría "hospedado en un hotel de Los Angeles, Beverly Hills, donde van muchísimas celebridades y sobre todo presidentes".

El accidente ocurrió el pasado 27 de mayo y aseguraron que durante este mes su recuperación ha sido favorable. De hecho, Luis Miguel ha sido capaz, por su propia cuenta, de ir a buscar los medicamentos para aliviar su dolor.

"No sabemos con exactitud los detalles de cómo fue que se lesionó el hombro, pero sí tuvo que ir al hospital. (Ahora se encuentra en un hotel) y ahí está en una suite en la que obviamente no puede entrar nadie", añadió de Molina.

Difícil presente de Luis Miguel

Hace unas ediciones atrás, medios internacionales aseguraron que el cantante se encontraba atravesando una crisis emocional gatillada por cuatro motivos: el bajo ráting de la segunda temporada de "Luis Miguel: la serie", los conflictos con su primógenita Michelle Salas, su ruptura sentimental y el temor al coronavirus.

"Está viviendo una crisis emocional tan fuerte que nadie se la imagina; la segunda temporada de su serie no tuvo el éxito que se esperaba, hasta la tacharon de aburrida y no fue tan vista", se señaló en el artículo, donde además revelaron que está viviendo en un lujoso hotel donde solo se relaciona con su personal de seguridad y una joven que lo visita de vez en cuando.

"Cada vez que viene, los de seguridad de Luis Miguel contratan a gente de una empresa que hace pruebas de antígenos, y esta mujer no puede pasar a la suite de él si antes no se hace la prueba para confirmar que es negativa y que no hay riesgo de que lo pueda contagiar", aseguraron.

El miedo a enfermarse de Covid-19 viene por las secuelas que deja, en algunos casos, en los pulmones, las cuales el cantante cree que podrían provocarle una grave afectación a su talento vocal.

