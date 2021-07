Palmenia Pizarro arremete contra Don Francisco: "Fue el que más me lastimó, lo hizo siempre"

Por años, uno de los rumores que ha pesado sobre la cantante Palmenia Pizarro es que "trae mala suerte". En buen chileno, durante décadas ha sido tildada de "yeta".

Esto por dos hechos específicos: primero la culparon de un fatal accidente que sufrieron algunos de sus compañeros de gira cerca de una carretera en Concepción, y luego por la muerte de un fan suyo en un concierto en Talcahuano.

Quien le habría colocado el apodo de "yeta" fue el conductor de televisión Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, a quien Palmenia Pizarro acusa como una de las personas que la llevó a pensar en quitarse la vida.

"Fue el que más me lastimó"

En un programa de TVN, la intérprete de "La Joya Del Pacífico", reveló que tras los lamentables y fortuitos sucesos comentados anteriormente, "todos los artistas se alejaron de mí, dejaron de hablarme, de acercarse a mí". De hecho, algunos incluso cruzaban la calle para no toparse con ella de frente.

Entre ellos estaba Mario Kreutzberger. "Él también se agarró de eso, porque él es muy supersticioso... esas personas sí que hacen daño, además porque él hacía gestos y como era Don Francisco, un hombre que estaba haciendo cosas muy importantes en Chile, todos los artistas querían estar con él y para eso había que dejar de lado a Palmenia".

Es más. El animador salía arrancando cuando sonaba una canción de ella en "Sábados Gigantes". "Fue el que más me lastimó, lo hizo siempre... No me pidió nunca disculpas, no se ha acercado nunca a mí y no me ha invitado a la Teletón, pero ya no quiero que lo haga, ya pasó", aseguró.

Un acoso y burlas sistemáticas que la llevaron a internarse durante 6 meses en un centro de salud mental, debido a una profunda depresión.

"Me quise morir con todo lo que me habían hecho. Yo me quería morir, esa es mi historia verdadera, la verdad de mi vida, que no la quería contar de nuevo porque me hace daño", remató.

