La millonaria deuda de ex MasterChef que estuvo internado por Covid: Debe más de $65 millones

Hace poco más de un mes el exparticipante de "Masterchef Chile", Giovanni Cárdenas, fue dado de alta tras contraer el coronavirus, que lo mantuvo 33 días internado y 18 de ellos intubado.

Una enfermedad que lo hizo bajar 20 kilos y que además, ahora lo tiene con una millonaria deuda que supera los $65 millones, la cual desconocen si será totalmente cubierta por Fonasa.

"Quedé impactado"

En conversación con LUN, la esposa de Cárdenas, Scarlette Jaque, señaló que como familia se encuentran en vilo, puesto que a ella le dijeron que el seguro de salud estatal, "cubre solo los días en que estuvo intubado".

Giovanni comentó que Scarlette "no me comentó la cifra total para no alterarme. Me enteré recién hace dos días y quedé impactado, mal. En Fonasa explicaron que nos responderán con una carta que se puede demorar hasta seis meses".

"Es mucho tiempo y nos crea incertidumbre. Espero poder acogerme a la ley de urgencia y que me salga cero, como a unos amigos, o una cifra abordable", agregó.

Su esposa añade además que durante todo el tiempo que Giovanni estuvo internado, no pudieron trabajar en una de las dos pizzerías que tienen, por lo que no les quedó más que cerrarlo para no seguir perdiendo dinero.

Este fin de semana, durante el sábado 3 y domingo 4 de julio, prepararán un plato único a beneficio a 3 mil pesos, el cual consta de un cuarto de pollo, arroz, papas fritas y ensalada.

"Pueden ser retirados en Eluney 11352, La Pintana, o pedidos al teléfono +569 9924 8228", finaliza su esposa, quien en redes sociales también ha instado a sus seguidores a colaborar en el beneficio.

