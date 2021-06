Adamari López se pone un viejo short y sorprende con su nueva figura: Así le queda ahora la ropa

La presentadora de televisión Adamari López sigue más que nunca enfocada en mejorar su imagen y fortalecer su estilo de vida saludable. Esta vez dejó pasmados a sus seguidores al “actualizar” su clóset, sacar toda la ropa que no le queda y medirse un short que reveló su nueva figura.

Recientemente la conductora del programa “Hoy Día” se hizo viral en las redes sociales al dedicar públicamente un sorpresivo mensaje a su expareja, el bailarín Toni Costa, por motivo del Día del Padre.

El exmarido de la puertorriqueña, quien es padre de su pequeña Alaïa, se encuentra con la niña en España disfrutando de unas vacaciones, a donde la boricua viajó para reencontrarse con su pequeña.

Adamari López muestra cómo le queda la ropa

Antes de viajar a España, la celebridad aprovechó para darse un tiempo y organizar su casa, así como también revisar su clóset. La hermosa actriz grabó un video que compartió en su cuenta de Facebook, en el que mostró que decidió “recoger algunas cosas” de su guardarropa.

“Me he encontrado con que la mayoría de los pantalones que tengo me quedan grandes. Me pone supercontenta. Me llena muchísimo de emoción”, comentó la artista de 50 años.

El video de la celebridad también se divulgó en YouTube. La modelo tomó varios pantalones y los mostró a la cámara. “Todo esto, si yo me lo sacó así... Me lo puedo sacar por abajo, y les cuento, que están cerrados, así que estoy súper emocionada”, comentó al quitarse unos shorts en pleno video.

La actriz donará piezas nuevas

Adamari López aseguró que continuará sacando ropa de su armario y que tiene muchas piezas nuevas incluso con etiquetas, por lo que las regalará o donará a personas que lo necesiten. La presentadora caribeña también reflexionó acerca de lograr metas, aunque en principio no se vean resultados.

“Sigo esforzándome para poder seguir haciendo mis ejercicios, poder seguir teniendo un estilo de vida saludable, en donde me alimente bien, y donde pueda también estar emocionalmente fuerte... La vida pone muchas pruebas”, dijo.

Sus fans nuevamente aprovecharon la oportunidad para elogiarla y felicitar su esfuerzo.

“¡Excelente! Lo bonito cuando uno baja de peso es que el estado de ánimo está por las nubes”; “Muchas Felicidades por ti. Te ves hermosa” y “Felicidades. Me inspiraste por la salud más que todo”, le escribieron y hubo otros fans que no dudaron en pedirle ropa.

Todo sobre Adamari López

Todo sobre Famosos