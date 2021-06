"Siento paz plena": Ricky Martin posa con uñas largas y reflexiona sobre el Día del Orgullo

Ricky Martin se convirtió en un apasionado defensor de los derechos la comunidad gay desde que asumió públicamente su orientación sexual en 2010. Para celebrar el Día del Orgullo compartió un conmovedor mensaje y dos fotos con las uñas largas y pintadas en colores.

El cantante está casado desde 2017 con el pintor sueco Jwan Josef, con quien tiene dos hijos en común, Lucía (2) y Renn (1), además de sus primogénitos, los mellizos Matteo y Valentino, que tienen 12 años.

Como muestra de lo libre y feliz que se siente ahora, la estrella posó hace días con su esposo para la revista italiana CAP 74024, donde derrochó sensualidad. Sin embargo, en su más reciente publicación en Instagram lamentó que sus seguidores no lo tomaran con agrado.

El mensaje Ricky Martin en el Día del Orgullo

En el post, el cantante abrió su corazón y aprovechó para enviar un contundente mensaje de aceptación y respeto a toda su comunidad. En las imágenes que acompañaron el texto, el intérprete boricua aparece vistiendo una polera negra, con uñas largas pintadas y accesorios plateados.

“Pausa... hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable...” comenzó diciendo la estrella puertorriqueña en el texto, en el que habló por primera vez sobre el temor que sintió antes de hacer pública su homosexualidad.

Se mostró asombrado de que un gran número de personas hiciera comentarios despectivos sobre las fotos con su esposo o reaccionara de manera negativa. “Para mí fue una experiencia maravillosa (...) lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos”, añadió.

“Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, admitió Martin con desilusión.

Paz interna

A pesar de la respuesta de sus seguidores, el intérprete de “Tal vez” aseguró que asume la situación con tranquilidad. “Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y como soy, sin importar el que dirán”, aseguró.

“Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”, mencionó.

Manifestó su deseo de que todos sean capaces de sentirse libres y que se deje de perder vidas valiosas por culpa de los prejuicios y la falta de educación. “Orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados. Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados” insistió.

Por último, envió un mensaje a los miembros de la comunidad LGBT. “A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”.

J Balvin, Luis Fonsi y Alejandro Sanz lo apoyan

Tras compartir el contundente mensaje, Ricky Martin recibió una ola de mensajes de apoyo. Las fotografías donde aparece con las uñas pintadas, como un símbolo de irreverencia, obtuvieron más de un millón de “likes” y más de 46 mil comentarios de sus fans y amigos.

“Tu eres el hombre más especial del mundo, yo me casaría contigo!! Te amo”, escribió el colombiano J Balvin. “Master Jedi! Gracias por ser punta de lanza, por abrir caminos, mentes y corazones. ¡Orgullo de la humanidad! Te admiro, respeto y amo como el gran ser que eres. Que se vayan los que no hacen falta”, añadió Pedro Capó.

“Eres un grande, un ídolo, un ejemplo a seguir, un orgullo. Te quiero, te respeto y apoyo boricua”, escribió el ex de Adamari López, Luis Fonsi. Julián Gil, Patricia Manterola, Lili Estefan y Alejandro Sanz fueron parte de las celebridades que también reaccionaron al post de Martin.

