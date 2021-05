La puertorriqueña Adamari López fue homenajeada por su cumpleaños número 50 con una edición especial del programa “Hoy Día”, en el que hizo un recuento de los momentos más memorables que ha vivido.

Desde el fin de semana, la boricua disfrutó junto a familiares y amigos más íntimos la antesala a su quincuagésima celebración de vida, que comenzó con una lujosa cena, música, un pastel de tres pisos, una pijamada de chicas y culminó con una entrevista y muchas sorpresas de parte de su pareja Toni Costa.

En una conversación con Arantxa Loizaga y Stephanie “Chiquibaby” Himonidis, en el magazine matutino de Telemundo, la boricua habló sobre su transformación en el arribo de sus cinco décadas.

Adamari López habla del control de su peso

La actriz ha sido de gran influencia e inspiración para muchas mujeres que se han visto motivadas por sus luchas y triunfos ante adversidades. Por ello, la conductora de televisión puntualizó sobre su proceso para obtener bienestar y un mejor estilo de vida.

Adamari López confesó qué ha sido lo más difícil en el camino de controlar su peso. “Tenía que cambiar el chip (...) de que como ‘no me importa, estoy comiendo no tan mal, o no estoy comiendo tanto’... Ese chip para mí fue como difícil de quitármelo de encima”, comentó.

La celebridad también quiere estar enérgica para su hija y ver si se da la oportunidad de ser otra vez mamá. “Y llegar a los 50 años bien, luciendo bien, queriéndome, y que me gusta lo que veo en el espejo”, agregó.

Así fue el video que le preparó Toni Costa

El cáncer de mamas que padeció también fue un tema que tocó Adamari López en el programa. “Fue muy duro. Estaba jovencita, tenía muchos deseos de salir adelante, estaba recién comprometida para casarme. Pensaba que la vida iba a ser como tan bonita. Traté de mostrarme fuerte”, dijo entre lágrimas.

Hoy, sobreviviente de la enfermedad desde hace 15 años, celebra la vida junto a uno de sus milagros que es su pequeña Alaïa, de 6 años, a quien comparte con el bailarín español. Confesó que para lograr ser mamá tuvo que tener mucha fe y superar tratamientos de fertilidad que no dieron resultados.

Para terminar su celebración en casa, la artista llenó de globos su mansión y preparó una tarde de merienda para comer otro pastel. Toni Costa sorprendió a la cumpleañera con un emotivo video en su cuenta de Instagram, delicadas flores y un pastel de fresas con el número 50.

