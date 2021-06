Mijares aparece en silla de ruedas y confirma operación: "En un mes estaré recuperado"

El cantante Manuel Mijares causó gran preocupación luego que se difundieron varias imágenes de él saliendo del canal mexicano Televisa, en un estado poco alentador y sobre una silla de ruedas.

Las dudas sobre su salud aumentaron cuando el Día del Padre, el intérprete de “El privilegio de amar” compartió un video en donde solo mostró su rostro y en el que parecía estar sentado.

El exesposo de Lucero realizó varias actividades en los últimos meses, entre las que se pueden nombrar el concierto virtual “Amigos por siempre”, donde estuvo acompañado de la cantante y sus dos hijos.

Manuel Mijares confirmó operación

Las imágenes de Mijares que fueron difundidas en las redes sociales son reales y fueron confirmadas por el propio cantante, quien declaró a las cámaras del programa “Hoy” que fue operado de una rodilla, en la que presentaba problemas desde hace varios años.

Mencionó que la operación no fue de emergencia, pero que había postergado por compromisos laborales, difundió también la revista People en Español.

“Estoy bien, me operaron. Me pusieron mi prótesis de rodilla, la teníamos que hacer desde hace ocho años, pero no había podido... es que jugaba mucho fútbol”, reveló con humor el músico azteca. Además informó que caminará con bastones mientras se recupera.

“Me han operado tres veces, la primera operación fue en el 73, la segunda en el 96 y la tercera ahora. Estuvo grande, tuve varias puntadas, ahora me pusieron la prótesis”, explicó para luego señalar que, según los médicos, en un mes estará recuperado totalmente.

Una gira en la mira

En el año 2019, Mijares ya había admitido su problema de salud en el programa de televisión De Primera Mano. “Sigo caminando y bailando igual, solo uso rodilleras. Desde hace años sé que me tengo que operar, pero si es el año que viene o dentro de cinco no lo sé, no es algo que deba hacer ahorita”, insistió el cantautor.

Por las publicaciones en su perfil de Instagram, todo indica que Mijares estará en forma para realizar la gira que comenzará en octubre de este año, en la que lo acompañará Cristian Castro, por varias ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Las Vegas y San Diego.

