Angelina Jolie denuncia "racismo" contra su hija Zahara: "Me cuesta encontrar consejos médicos"

La entrega y dedicación a sus seis hijos mantiene ocupada a Angelina Jolie, quien en un nuevo artículo de prensa denunció el “racismo médico” que existe para tratar a pacientes de color, lo que le generó dificultades a la hora de tratar a su hija mayor, Zahara.

Adoptar a su hijo Maddox (19) en Camboya fue el inicio de su decisión de formar una gran familia, con niños nacidos en diferentes países y de diversas razas. En el 2005, llegó Zahara (16) de Etiopía y el último que se unió al clan fue Pax, hoy de 17 años, mientras la actriz esperaba a su primera hija, Shiloh.

Consciente de la "discriminación" que existe en los conocimientos médicos para personas de color, la actriz alzó su voz y escribió sobre la necesidad de que la medicina se extienda hacia cómo tratar a pacientes con piel de color diferente a la blanca.

Racismo en la medicina

La ex de Brad Pitt, quien es colaboradora de la revista Time, dejó saber su reclamo sobre “un punto ciego en el campo de la medicina” que está impactando negativamente sobre sus hijos.

Angelina, de 46 años, entrevistó al estudiante de la escuela de medicina de Londres, Malone Mukwende, quien en la actualidad promueve la iniciativa de “cerrar la brecha del conocimiento médico cuando se trata de personas de color, pues la mayoría de los libros se olvidan de enseñar sobre las dolencias de la piel negra y morena”, indicó Entertainment Tonight.

Para el futuro profesional de la dedicina de 21 años, las enfermedades no tratadas debidamente en pacientes no blancos, puede acarrear consecuencias lamentables, razón por la que se propuso estudiar en ese ámbito.

“Casi todas las imágenes y datos utilizados en su enseñanza se basaron en estudios de pacientes blancos, lo que puede conducir a diagnósticos erróneos, sufrimiento e incluso la muerte”, alertó Jolie al describir la investigación de Mukwende.

La denuncia de Angelina Jolie

Bajo este escenario, Jolie reveló cómo se enfrentó a problemas médicos con sus hijos: “Tengo hijos de diferentes orígenes, y sé que cuando todo el mundo tiene sarpullido se ve drásticamente diferente según el color de piel”.

A esto agregó lo más preocupante, al mencionar que “cada vez que miraba las historias clínicas, el punto de referencia era siempre la piel blanca”.

Sin especificar qué clase de cirugía le realizaron a su hija Zahara, dejó entrever que experimentó problemas con su hija mayor, cuando fue sometida a una intervención quirúrgica en el 2020.

“Recientemente, mi hija Zahara, quien adopté en Etiopía, se sometió a una cirugía y luego una enfermera me dijo que los llamara si su piel 'se ponía rosada'”, explicó la actriz al dar un ejemplo de lo que vivió con la joven por su color de piel.

Ante esto, simplemente añadió que al existir ese desconocimiento, el paciente no sabrá cómo actuar. Por lo que Malone alertó sobre la afirmación realizada por la actriz manifestando que es “muy problemático para algunos grupos de la población, porque no va a suceder de esa manera, y si no lo sabe, probablemente no llame al médico”.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer en el 2020, la súper estrella de cine en un primer escrito para la revista Time confesó que sus hijas Zahara y Shiloh fueron sometidas a procesos quirúrgicos.

“He pasado los dos últimos meses entrando y saliendo de cirugías con mi hija mayor, y hace unos días, vi a su hermana menor, someterse al bisturí por una cirugía de cadera”, escribió en ese entonces Angelina.

