Este 24 de junio la conductora del "Mucho Gusto", Diana Bolocco, conmemoró a su fallecido hermano Rodrigo, producto que el mencionado día habría cumplido 60 años.

La periodista subió una foto del recuerdo a su Instagram con un sentido mensaje que conmovió a sus seguidores. "Hoy, seguro tienes una fiesta en el cielo. Repleta de ángeles. Porque es imposible no amarte al conocerte", comenzó diciendo.

"Seguro tienes varios corazones rotos y muchos otros amigos íntimos. A mí me faltó tiempo contigo aquí en la tierra, pero espero que, en algún momento y en alguna otra dimensión, nos pongamos al día", continuó señalando.

"Yo no tendré que contarte nada, porque siento que me acompañas a cada momento aunque no pueda verte, pero yo escucharé feliz todas tus aventuras. Feliz cumpleaños hermanito querido", terminó diciendo, junto a varios emojis de corazones rojos.

"Se fue muy pronto", "de seguro te está viendo", "te cuida desde el cielo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la conductora.

Revisa la publicación

El fallecimiento de Rodrigo

Rodrigo Bolocco falleció en 1986 en Viña del Mar, producto de un accidente automovilístico. En el vehículo iba él junto a su hermano Juan Pablo, logrando este último salvar ileso del siniestro.

En 2013, Cecilia recordó que el día en que murió su Rodrigo, "estaba con Diana en casa y mis padres estaban durmiendo y fui yo quien tomó el teléfono. Mis padres se fueron a la clínica y cuando volvieron ya había fallecido. Y había que decirle a Diana".

Ese momento fue el más difícil para la ex Miss Universo, asegurando que al momento de decirle a la animadora del "Mucho Gusto", "se me partió el alma".

Todo sobre Diana Bolocco

Todo sobre Famosos