A la actriz Alejandra Herrera la conocimos popularmente en 1994 cuando protagonizó, a los 23 años, la teleserie "Amor a domicilio" en Canal 13, estación televisiva donde fue parte de recordadas producciones.

Con su característica cabellera y carisma, luego se convirtió en 1996 en la querida Alexis Opazo en "Adrenalina", teleserie que marcó a una juventud que siguió su historia y la de sus amigas, conocidas como las "reinas de la noche".

Alejandra Herrera en "Adrenalina"

Luego siguió en la entonces señal católica, participando en "Marparaíso" (1998), "Cerro Alegre" (1999) y "Corazón Pirata" (2001).

Participación en series

Posteriormente descartó participar en "Machos" en 2003. "Renuncié porque pensaba que no era lo mejor que podía hacer. Quería ser un aporte más a la sociedad. En fin, estaba también muy estructurada en las religiones, desde mi mirada, mi punto de vista. Hay gente que lo mira desde otro lado", aseveró hace unos meses en Instagram sobre esa decisión.

Sin embargo, dos años después, en 2005, llegó a Mega para ser protagonista de "La Nany", interpretando a una asesora del hogar que llega a desordenar el día a día de una familia bastante conservadora.

Alejandra Herrera en "La Nany"

Su participación en dicha producción y también en "Ana y los siete" de CHV, le valieron nominaciones a importantes premios de la TV chilena.

"Me gané un Apes, me nominaron al Altazor. Fue muy hermoso y volví a sentir que tenía un lugar y a sentir lo que me encanta, que es actuar. Me encanta la actuación y la conexión con las personas", señaló sobre esas series que la devolvieron a la pantalla chica.

Alejada de la TV

Desde el 2007, Herrera se ha mantenido de forma esporádica en la televisión, actuando de forma intermitente en diferentes series y unitarios con personajes de corta aparición.

Todos estos años se ha dedicado a su familia y también a sus estudios. De hecho, este 2021 logró titularse como actriz de la Universidad de Chile, después de 32 años de haber ingresado a la carrera.

"Valió la pena. El cartón no me valida, ni la nota, sólo es el haberlo hecho. Es muy emocionante por lo que significa: cerrar un ciclo pendiente. Confirmar que se ha ido ordenando mi vida. Esto para mí es un gran logro, siento que voy avanzando”, contó Alejandra Herrera a LUN en abril de este año.

Asimismo, trabaja como "coach ontológico", disciplina que ayuda a las personas a interpretar sus interacciones y comportamientos para lograr los objetivos que se propone.

Así luce actualmente

