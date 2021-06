Así luce doble de Kim Kardashian inglesa: Gastó 2 millones de dólares en cirugías y ropa lujosa

Kim Kardashian se convirtió en un referente de belleza en el mundo y muchas mujeres buscan a toda costa imitarla.

En Inglaterra, una joven obsesionada con la estrella de televisión gastó dos millones de dólares para lograr un parecido con ella.

En una entrevista difundida por el Daily Mail, la chica conocida como Chaly D. N, reveló que gastó una exorbitante suma de dinero en procedimientos estéticos y una vida llena de lujos similares a los de la ex de Kanye West.

Mencionó que el mayor de los gastos lo hizo en su ostentoso estilo de vida, que incluye bolsos y zapatos de diseñador. “Uno de mis diseñadores favoritos es Balmain, como Kim Kardashian y eso cuesta mucho dinero”, explicó.

Impresionante parecido con Kim Kardashian

Chaly, al igual que Kim, tiene una larga melena lisa de color oscuro y una curvilínea figura. Además, presume su opulencia a través de su cuenta en Instagram, donde acumula más de 730 mil seguidores. Con frecuencia, se puede ver posando con vestidos elegantes y exclusivos vehículos.

A pesar de las evidentes similitudes físicas con la modelo y empresaria estadounidense, dice que no pretende imitarla. “No trato de parecerme a ella. Naturalmente, me parezco a ella”, comentó.

Aunque reconoció que se realizó una cirugía de aumento de senos y se hizo un tratamiento en la cara, aseguró que no lo hizo con el propósito de imitarla.

“No me operaron para eso, pero me han inyectado bótox y rellenos. Todos lo hacen”, comentó.

Fanáticos las confunden

La chica narró que a menudo la interceptan en la calle para pedirle autógrafos, confundiéndola con la más famosa de las hermanas. “La gente me dice todo el tiempo que me parezco a ella. Me confunden y me detienen”, dijo.

Ahora que el reality “Keeping Up with the Kardashians” terminó, Chaly quiere tener su propio programa de telerrealidad, por eso está tomando clases de actuación y canto.

"Lo vi durante algún tiempo y es triste que terminara... pero podría comenzar mi propio reality show", cerró.

