Actriz se inyecta 500 veces la cara y se saca cuatro costillas para parecerse a Kim Kardashian

El impacto global de Kim Kardashian hace que muchas mujeres busquen copiar la forma de su cuerpo y este fue el caso de una actriz brasileña que gastó miles de dólares en cirugías y tratamientos para parecerse a la estrella de televisión.

Labios y pómulos bien definidos; pechos y gluteos extragrandes y una diminuta cintura era todo lo que Jennifer Pamplona quería tener y desde muy chica comenzó a invertir en su apariencia sin escatimar en gastos.

La mujer, de 28 años, confesó al diario The Sun del Reino Unido, que durante su adolescencia sufrió bullying por el aspecto de su cuerpo y fue cuando decidió cambiar.

A los 17 años, con permiso de su abuela, le hicieron la primera cirugía estética, ya tenía el objetivo claro de parecerse a la estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians” y, desde entonces, gastó alrededor de 600 mil dólares en "arreglos".

El efecto Kim Kardashian

En la lista de cambios de Jennifer Pamplona figuran más de 500 retoques faciales con botox, 10 procedimientos para agrandar los glúteos, dos rinoplastias y tres aumentos de senos. Además de retoques para rellenar labios, mejillas, mentón y estiramientos facial e hilos tensores en la cara.

Por si fuera poco, también se sometió a la extracción de cuatro costillas. La cintura de la modelo originaria de la ciudad de Sao Paulo ahora miden 55 centímetros, mientras que sus caderas miden más 110, detalló también el diario argentino Clarín.

Pese a que estaba consiguiendo su objetivo de parecerse a Kim Kardashian, esto le causó varios problemas de salud. Este año estuvo 20 días en cama debido al exceso de relleno de grasa acumulado en una pierna.

"Todavía tengo miedo de no poder caminar y todo se debe a que un médico me puso un relleno permanente en la pierna, lo que detiene la circulación sanguínea", dice ahora arrepentida.

Reconoce que es una adicción

Cuatro años después de su primera intervención, la actriz brasileña reconoce que se obsesionó con la idea de parecerse a Kim Kardashian. Ahora, basada en su experiencia, aconseja a las jóvenes a no pasar por el quirófano.

“Les aconsejo que no se sometan a esto porque no soluciona todos sus problemas y puede convertirse fácilmente en una adicción", comentó Pamplona, que aún aspira a ser igual que ella y contará su vida en un documental llamado “Addicted”.

