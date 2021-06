A todos sorprendió esta semana la nueva imitación que el humorista Stefan Kramer hizo del abogado y convencional constituyente, Daniel Stingo.

Durante esta mañana, en el "Mucho Gusto", repasaron el video y además los conductores del espacio, Diana Bolocco y José Antonio Neme, contaron lo que sentían al ser personificados por el comediante.

Recordemos que Bolocco fue una de las primeras imitaciones que hizo Kramer al hacerse famoso, mientras que Neme se convirtió en una de sus más recientes "víctimas".

El icónico "hola chiquillos"

Sobre esto, la hermana de Cecilia Bolocco sentenció que se declara una admiradora del trabajo del también actor. "El gallo es genial", comentó, mientras que por otra parte fue clara en decir que "es terrible porque destaca lo que a uno no le gusta de uno".

De hecho, reveló que el "hola chiquillos", una frase que Stefan acuñó a Diana, ya no la usa. "Lo tengo que haber dicho como una vez en mi vida... ya no lo digo, porque me da pudor escucharme como Kramer".

Por su parte, Neme indicó que a él "le da pudor", asegurando que su video "se demoró en verlo", y que una de las cosas que le molestaba era cuando decía "Jose Antonio Ñimi"; dándole diminutivo a todas las palabras que usa.

De todas formas, los dos aplaudieron el trabajo del comediante y además Diana destacó que ella fue la primera mujer que hizo Kramer.

"Esa imitación mía (la del backstage en el Festival de Viña) es de como hace 15 años, de hecho es la única que no está en HD. Fui la primera mujer que imitó por harto tiempo, después imitó a Pamela Jiles, pero habían pasado muchos años", remató.

"Mucho Gusto" se emite de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, después de Meganoticias Conecta, y es conducido por Diana Bolocco, José Antonio Neme y Paulina de Allende-Salazar.

Revisa el momento

Todo sobre Stefan Kramer

Todo sobre Diana Bolocco

Todo sobre Mucho Gusto