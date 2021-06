La "Barbie humana" se colocó la manga gástrica y quiere cambiar su voz: Pierde un kilo por día

Si hay algo a lo que Jessica Alves no le teme es al quirófano. A tan solo un mes de someterse a un aumento de senos, la llamada "Barbie humana" reveló que se colocó una manga gástrica para bajar de peso y ya se prepara para otras cirugías.

La modelo brasileña gastó más de 750 mil dólares en sus cambios estéticos. Al comienzo, para definir su cuerpo cuando era conocido como el "Ken humano" y luego en su transición a mujer que comenzó en 2020.

En una entrevista en exclusiva con Daily Mail, Alves confesó cómo se encuentra en estos momentos y cómo lleva su proceso de recuperación luego de que su estómago fuera reducido a sólo el 20% de su capacidad.

La "Barbie Humana" consume solo líquidos

"Hace 14 días me operaron de manga gástrica debido a que pesaba 102 kilos y mi dieta no funcionaba. Es lo mejor que he hecho, porque ya no tengo hambre ni tengo ganas de comer", dijo sobre el procedimiento que se realizó en la Clínica de Mono Obesidad de Turquía.

Explicó que actualmente se alimenta sólo con jugos desintoxicantes y que está perdiendo un kilo por día. A mediados del pasado mes de abril, la “Barbie humana” ya había dicho que no estaba conforme con su cuerpo, pues luego de la “vaginoplastia pene-peritoneal” aumentó 30 kilos debido a la cantidad de hormonas que tomaba como parte del proceso de su transición de género.

Además de una dieta líquida, Jessica Alves también se somete a masajes corporales para recuperarse. “Después de tres meses podré ver resultados drásticos y no voy a sentir hambre nunca”, dijo.

Pese a que sus últimas intervenciones le valieron cientos de críticas y señalamientos en las redes sociales, la modelo de origen brasileño no le teme al qué dirán y ya piensa en nuevas cirugías. “Lo próximo será otra operación de nariz y feminización de la voz”, dijo. Sin embargo, esto será luego de recuperarse por completo y de disfrutar de unas vacaciones de verano.

