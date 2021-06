Esta semana, la teleserie de Mega "Demente" mostró uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la ficción: la venganza de Miranda contra Tita.

La hija de Flavia no estaba dispuesta a dejar pasar así como si nada lo que hizo quien consideraba su "amiga", luego que la drogara y diera pie a que un sujeto la violara.

Es más, ella grabó todo el momento y lo divulgó en redes sociales. Por ello, decidió vengarse y fue hasta su casa, jugándole una trampa grabando frente a cámaras la confesión de todo lo que hizo.

Pero eso no fue todo. Justo al momento de irse, llegó Clemente, el hombre que abusó sexualmente de ella, provocando que Miranda con su patineta golpeara el vehículo de su violador, destrozando totalmente el parabrisas del auto.

Miranda rompiendo el auto de su abusador

El backstage de la escena

La actriz tras Miranda, Victoria de Gregorio, a través de su cuenta de Instagram comentó el "backstage" de la escena, revelando uno de los pormenores que sufrió al momento de rodar dicho momento.

De Gregorio comenzó señalando que "les voy a contar un secreto. La escena que vieron ayer de cuando tenía que romper el parabrisas, yo estaba muy nerviosa, no me tenía tanta fe... bueno, nadie me tenía tanta fe de que iba a ser capaz de romper el parabrisas".

El parabrisas roto

Por lo anterior, reveló lo que hizo la producción de la teleserie: "Pusieron un parabrisas falso arriba del auto". Sin embargo, se puso tan en la piel de su personaje, que no calculó bien y terminó rompiendo tanto el vidrio falso como el verdadero.

"Me eché el auto... pasé de largo, y no sólo me eché el parabrisas falso sino que pasé y me eché el auto", confesó entre risas, sobre una de sus escenas más aplaudidas en lo que va de la teleserie.

¿Dónde y cuando ver "Demente"?

Puedes ver "Demente" de lunes a jueves, a partir de las 22:30 horas, por las pantallas de Mega, justo después de Meganoticias Prime.

Además, puedes revivir todos los capítulos, ver las mejores escenas y los avances de episodios venideros a través del canal oficial de Mega en YouTube.

Revisa la aplaudida escena

Todo sobre Demente

Todo sobre Teleseries Mega