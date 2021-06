Marita García y la opción de volver a las teleseries: "Veo muy lejano el tiempo de grabar en TV"

Una de las actrices juveniles que hace un par de años tomó la decisión de alejarse de pantalla fue María de los Ángeles "Marita" García, quien habló sobre un eventual regreso a la pantalla chica.

Recordemos que su último trabajo fue personificar a Maite Soto en "Verdades Ocultas", papel que hizo durante más de un año, retirándose de la producción a fines de 2018. Su rol se fue a vivir al sur de Chile dentro de la historia.

¿Ve su futuro en teleseries?

Actualmente, Marita se encuentra viviendo alejada de Santiago, en la comuna de San Gregorio, con una vista privilegiada hacia la cordillera de los Andes.

En una foto, en la cual de fondo aparece un cordón montañoso chileno, Marita escribió: "Otro lunes de montaña, vida senciilla. Aquí hay poco que aparentar, poca superficialidad que sostener. Sin maquillaje, con ropa cómoda que pueda llenarse de tierra y semillas".

La actriz aseguró que ahora ve "muy lejano el tiempo de grabar en TV, siento que no quisiera vivir en ese ritmo otra vez. Me he vuelto lenta y eso me hace más feliz".

La publicación se llenó de comentarios donde muchos valoraron su decisión, aunque otros también lo lamentaron y desearon que pronto su talento vuelva a las pantallas chilenas.

Su experiencia en "Verdades Ocultas"

En una entrevista que dio en 2019, ella confesó que le pidió a la producción de la teleserie que retiraran su personaje, porque ya no se sentía totalmente cómoda interpretando a Maite.

"La teleserie de la tarde es difícil, para el actor es súper exigente. Te vas para la casa apaleado y con los ojos como papa porque te tocó llorar todo el día. Además, Maite era una niña que le pasaban puras cosas malas. Por lo mismo pedí que me sacaran", explicó en ese entonces.

Marita García en "Verdades Ocultas"

Aseguró que "llevaba un año y medio llorando cuatro veces a la semana, a veces más. Si a ti se te muere un familiar muy cercano lloras un año y medio todos los días, pero no en el trabajo. El cuerpo no distingue de la lágrima falsa de la real", concluyó.

