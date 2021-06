Nuevamente la actriz Camila Hirane mostró su talento con la danza, sorprendiendo a sus seguidores en Instagram, subiendo un video en donde realiza una coreografía musical que es tendencia en TikTok.

En específico, la intérprete de Martina de "Verdades Ocultas" publicó un clip bailando la canción "Miénteme" de la actriz y cantante argentina Tini, causando furor en sus fans.

"Me encanta", "diosa", "tus bailes son geniales", "te mueves increíble", "te necesitamos en TikTok", es parte de algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Esta última petición, eso sí, es difícil que Camila la cumpla.

Esto porque al pie de la publicación de dicho video fue enfática en señalar que "no me haré un TikTok, no insistan", y un emoji de una carita sacando la lengua. Por ahora, los seguidores de Hirane tendrán que ver a la actriz bailando solamente en su cuenta de Instagram.

Revisa el baile de Camila Hirane

El otro baile de Camila con Solange Lackington

Este no es el primer baile de Camila siguiendo un "trend" de TikTok. Hace unas semanas atrás, junto a su nueva su madre en "Verdades Ocultas", Solange Lackington, sorprendieron a sus fans bailando "Fiel".

Al ritmo de la música realizaron una caminata al estilo de modelos de alta costura, a través de un pasillo rodeado por bodegas.

Los seguidores, además, comenzaron a especular de dónde se trataba el lugar en el cuál estaban grabando, relacionando la locación con el fallecido villano Leonardo San Martín (Carlos Díaz).

Mira el baile de ambas

¿Cuándo y dónde ver a Camila y Solange en "Verdades Ocultas"?

Puedes ver a ambas actrices demostrando todo su talento frente a las cámaras en la teleserie "Verdades Ocultas", la cual se emite de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas.

Si te perdiste algún capítulo, puedes revivir los más de 850 emitidos en el canal oficial de Mega en YouTube. Allí mismo, además, se encuentran las mejores escenas de cada episodio, avances con escenas futuras y también material de otros programas y teleseries.

Todo sobre Verdades Ocultas

Todo sobre Famosos chilenos