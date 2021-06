Se llevó hasta reto de su asesora del hogar. Kel Calderón preocupó recientemente a sus seguidores, luego que una de sus orejas se infectara e inflamara.

Todo esto se dio porque la influencer hace unas semanas se hizo nuevas perforaciones en una oreja. Pese a que fue a un lugar autorizado para hacer piercings, lo cierto es que igual sufrió una infección.

Y la egresada de derecho documentó todo en las historias de Instagram, mostrando la gran diferencia entre sus dos orejas. "Miren esa normal, hermosa, y miren la otra... ¡No!", señaló, asombrada.

Oreja infectada

Calderón exhibió de cerca su oreja, mostrando el antes y el después, preguntándole a sus seguidores si querían verla mediante historias de Instagram.

El antes y el después de la oreja de Kel

Pasado un rato, subió una historia en donde sentenció que "como tengo mucha suerte me van a curar y a limpiar todo ahora, para controlar la infección y salvar el piercing".

Todo esto lo hizo a tiempo, puesto que aseguró que no quiere eliminar la perforación. "Uno es porfiada y no me la voy a cerrar", comentó en otra storie.

El reto de Nancy

¿Y quién le limpió su oreja? Nada más ni nada menos que su asesora del hogar, Nancy Huenupe, quien al momento de hacerle la curación, le dejó en claro un par de cosas.

"No deberías ponerte aros, me dan ganas de pegarte un charchazo", sentenció, mientras Kel miraba, conteniéndose la risa, la cámara de su celular.

Revisa las historias

