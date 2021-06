La fallecida periodista chilena Javiera Suárez, junto al conductor de "La hora de jugar" de Mega, José Miguel Viñuela, tuvieron por años una de las amistades más sólidas del espectáculo nacional.

Un vínculo que el viudo de Javiera, Cristián Arriagada, y Viñuela, traspasaron a sus hijos. Esto porque los retoños de ambos, Pedro y Tomás, respectivamente, son grandes amigos pese a su corta edad.

Así lo demostró el animador del extinto programa "Mekano", en una foto que subió a sus redes sociales, donde se puede ver a los dos niños compartiendo felices.

Sus hijos son amigos

"Esto me emociona... Tomás con su amigo y compañero de curso Pedrito Milagros... Javi querida siempre contigo!!! Dr. Cristián Arriagada. Qué lindos...", escribió Viñuela al pie de la imagen, donde los menores de edad aparecen abrazados.

"Hermosos", "linda amistad", "me encantan", "son demasiado tiernos", "que bueno que sean amigos", fueron algunos de los más de 200 comentarios que más se repitieron en la publicación.

Asimismo, también rostros de la televisión se emocionaron con la imagen, como es el caso de Catalina Edwards, Soledad Onetto, Millaray Viera, María José Prieto, entre otros.

Revisa la foto

Una profunda amistad

En un reciente programa de Canal 13, Viñuela recordó su amistad con Javiera Suárez, y entregó detalles de cómo fue enterarse del cáncer que le quitó la vida a la periodista.

En medio de su año más difícil, tras ser estafado por Alberto Chang, relató que lloró durante meses por dicha situación, hasta que supo de la enfermedad que le aquejaba a su amiga. "Ese fue el día en que me di cuenta, en que dimensioné la importancia que tenía la plata en las vidas", aseguró.

Fue una amiga de Suárez quien le señaló que la mujer tenía cáncer, y comentó que al conocer la noticia, "no lo podía creer. Quedé de espaldas. Te juro que ese día me vino una fuerza por dentro que no la había tenido".

"Yo salía de mi casa y me quería morir todos los días. Y cuando me contaron eso fue como una fuerza que me dijo: ¿hue..., te quieres morir por plata? Sí, son trabajo de 20 años, pero es plata, tienes dos manos, tienes piernas, tienes hijo, una familia, estás sano. Puedes trabajar en cualquier cosa", recordó.

Viñuela acompañó durante todo el tiempo de las quimioterapias a Javiera, hasta que finalmente falleció. Emocionado, en dicha instancia contó que "no sé cómo decirlo, pero a mí la muerte de la Javi me cagó harto. Trato de rezar, de sentir que me está escuchando. Ver subir a ese niñito a mi auto (Pedrito Milagros) me parte el alma. Verlo sin su mamá me parte el alma", concluyó.

