"No repetimos la escena": Vivianne Dietz por su beso como Rubí a Maca en "Edificio Corona"

El beso más esperado por los fanáticos de "Edificio Corona", entre Rubí (Vivianne Dietz) y Macarena (Hitzka Nudelman), al fin se concretó.

Tras el romántico momento, las actrices que encarnan a la dupla Rubirena, conversaron con el canal de Youtube de Mega para entregar más detalles del beso entre ambas.

“Generalmente, antes los homosexuales que se habían mostrado en teleseries vespertinas eran casos de hombres. Entonces es muy bonito que ahora exista esta relación entre mujeres. Ojalá todos lo vean y les haga sentido”, comentó Nudelman, quien interpreta a Macarena.

“Estoy un poco nerviosa por lo que acaba de pasar. No he visto mucho los comentarios, no he visto las reacciones. Disfruté mucho haciendo este papel”, dijo Vivianne Dietz.

Dos procesos distintos

Las actrices también hablaron del proceso que hubo en los dos personajes antes del beso, ya que Rubí estaba descubriendo sus sentimientos hacia las mujeres. En cambio, Macarena debió luchar constantemente contra su familia evangélica, en especial con su padre.

“No tener el apoyo de los papás debe ser súper difícil, muy complejo, muy angustiante, requiere de demasiada fuerza para salir adelante. Me imagino que hay muchas historias similares, que (mujeres) echan un pie atrás o se angustian más”, precisó Hitzka Nudelman.

La preparación del beso

“Fue un espacio de mucho cuidado, era un beso romántico. Era el primer beso de Rubí, el beso que siempre esperó Macarena. No repetimos la escena, quedó de inmediato. Súper bien”, confesó Dietz.

Ambas actrices revelaron que no dudaron en interpretar el papel de Rubí y Macarena, principalmente por ser mujeres homosexuales en un teleserie en horario familiar.

“Lo volvería a hacer mil veces. Me pongo la camiseta por las minorías, por todo tipo de minorías. Estoy super orgullosa y afortunada de representar a este personaje”, precisó Hitzka.