"Son la pareja del año": Redes sociales estallan por beso entre Rubí y Maca en "Edificio Corona"

Las redes sociales estallaron este martes durante un nuevo capítulo de "Edificio Corona", en el que Rubí (Vivianne Dietz) y Macarena (Hitzka Nudelman) protagonizaron un romántico momento.

Tras meses de espera, que hasta incluyeron peleas entre las vecinas del edificio,"Rubirena" dieron el paso que los fans esperaban desde un inicio: El beso entre ambas.

Declaración de Rubí

En específico, en el último capítulo de la teleserie, ambos personajes finalmente se besaron, luego de que Rubí le declara sus sentimientos a Maca, quien se encuentra en una relación con Jacinta (Daniela Castillo).

En una escena anterior al tan esperado momento, Rubí le dijo a su amiga: "Yo pienso caleta en ti Maca... que aunque tu encuentres siútica la palabra 'hermosa', tú de verdad 'erí' la persona más hermosa que yo he conocido en mi vida. Tu no 'erí' linda ni bonita, tu 'erí' hermosa. Cuando estoy cerca tuyo, tú a mí... Maca, parece que tú a mí me 'gustai'".

El beso

Tras esto, Maca sale arrancando del departamento de Rubí, siendo seguida por su amiga, quien le pide que no se vaya, pero ella señala que Jacinta la está esperando.

"Bueno que espere, yo te acabo de decir algo súper importante, súper íntimo. Tú no te puedes ir corriendo", dijo Rubí.

Ante esto, Macarena respondió: "Obvio que me voy corriendo. ¿Qué quieres que haga?¿Que yo te ayude a solucionar tus confusiones emocionales?. No puedo, si tú 'estai' con el Miguel".

Mientras su vecina insistía en irse, Rubí le dijo que no fuera cobarde e impidió que cerrara el ascensor, manifestando que: "Te acabo de decir que 'erí' la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Tú no te 'podí' ir así arrancando, no 'podí' salir así".

Maca cedió frente a sus palabras y le expresó: "¿'Querí' saber por qué me voy así? Porque yo estoy con la Jacinta y no la puedo hacer sufrir, y tú vienes y me dices todas estas cosas y a mí se me derrite el corazón. Porque yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo".

Tras esa romántica declaración ambas dan un paso al frente y concretan el beso, en una escena que marcó 21 puntos, siendo el peak de sintonía a esa hora.

Reacciones en redes sociales

La escena causó emoción en muchos seguidores de "Edificio Corona", quienes en redes sociales celebraron el beso.

Fue tanta la emoción de los seguidores, que no sólo el hashtag de Edificio Corona fue tendencia en Twitter, sino que también Rubirena.

XFIIIIN😭😭😭 llévenme a urgencias q con la emoción me bajó la presión 😭 mega no le tuvo miedo al exito ktmmmmm #EdificioCorona pic.twitter.com/VfFfe52XTq — vannaaaa (@vannaxdd) June 2, 2021

Rubí y Maca pasaran a la historia como la primera pareja de la comunidad lgbt que se da un beso en tv abierta, horario familiar. Gracias a Hitzka y Maca por visibilidad en un día tan importante como lo es el inicio del pride 🥺



BESORUBIRENA#EdificioCorona #Rubirena pic.twitter.com/ucFA9uzlc0 — Fer.•°🏳️‍🌈Rubirena (@wlwshippxr) June 1, 2021

¿Qué si valió la pena esperar tantos meses?

VALIO CADA MALDITO SEGUNDO #EdificioCorona #Rubirena

BESORUBIRENA pic.twitter.com/nUx1slqCpH — Dani Aramburú (@Dani_andresss) June 2, 2021

"¡¡AL FIN!! el tan esperado besoooooooooo, mencantan son lo máximo, #Rubirena las únicas no tóxicas de #EdificioCorona 😘😍♥️ pic.twitter.com/rVIBHtFoUi — it's Krispo, Bitch 🌷 ® (@Krispologia) June 2, 2021

SE BESARON CTM AL FIN, VOY A LLORAR NO ES BROMA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MESES ESPERANDO ESTO #EdificioCorona #Rubirena pic.twitter.com/CvKpIvq9Q0 — 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎🐞 (@Brendalena_) June 2, 2021

BESO RUBIRENA NO PUEDO SÁLGANSE DE TWITTER ESTOY LLORANDO

BESORUBIRENA #EdificioCorona pic.twitter.com/tnlf8ZDmoI — florencia || SOUR🦋 (@floojiji) June 2, 2021

Es que beso lesbico a sido uno de los mejores lo mostraron de cerca nunca cambio la camara wn

BESORUBIRENA



#EdificioCorona pic.twitter.com/hP42cSEZzJ — day🐬 (@zynlaurens) June 2, 2021

Hoy mis niñas hicieron historia en el #pride y no doy mas de orgullo y agradecimiento por lo bien que hicieron a sus personajes



BESORUBIRENA#EdificioCorona #Rubirena pic.twitter.com/Y5sLBdBMJd — Fer.•°🏳️‍🌈Rubirena (@wlwshippxr) June 2, 2021

