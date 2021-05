Gianluca Vacchi conmueve a sus seguidores con un poema que le dedicó a su hija: "¡Bravo papá!"

Gianluca Vacchi está dedicando tiempo a su pequeña hija Blu Jerusalema. Luego de la operación a la que fue sometida la pequeña, el orgulloso papá entrega atención y extremos cuidados a la niña.

El excéntrico millonario, de 53 años, que causó polémica hace pocas semanas por viajar en su jet privado a Serbia para vacunarse, confesó hace unos días en una entrevista que “sufrió muchísimo” después de la intervención quirúrgica de la bebé.

Las duras circunstancias que ha atravesado su hija, que nació con paladar hendido, ha llevado al empresario a hacer una profunda reflexión que compartió a través de su cuenta en Instagram.

Gianlucca Vacchi de paseo con Blu Jerusalema

Gianluca Vacchi compartió un video con sus más de 20 millones de seguidores, en el que aparece paseando a Blu Jerusalema. Mientras caminaba en lo que parece ser un jardín de su mansión, la pequeña estaba metida dentro de un porta-bebé.

El empresario se vio conmovido, mientras pronunciaba un poema que le dedicaba a su primogénita.

“Pero el amor es pasión. Obsesión. Alguien sin quien no puedes vivir. Yo digo, enamórate perdidamente, encuentra a alguien a quien puedas amar como loco y que te amará de la misma manera. ¿Cómo lo encontrarás?”, se escucha decir al italiano en el clip.

“Bueno, olvida tu cabeza y escucha tu corazón. Y yo no escucho ningún corazón, porque la verdad es, cariño, no tiene sentido vivir tu vida sin esto. Hacer el viaje y no enamorarse profundamente significa que no has vivido una vida en absoluto. Pero tienes que intentarlo porque si no lo has intentado, no has vivido”, culmina el emotivo poema compartido por el italiano.

Fanáticos se “derriten” de amor

Los fanáticos de Gianluca Vacci no dejaron de reaccionar al mensaje que, en su versión original, pertenece a William Parish, un empresario circense del siglo 18, según el portal de la Universidad Carlos III de Madrid.

“¡Bravo papá!”; “Aiiiins, pero que belleza”; “Eres muy hermoso”, son parte de algunos comentarios que se pueden leer en la publicación. Otra que también quedó conmovida fue la esposa, Sharon Fonseca. “Qué belleza, mi vida”, dijo.

Todo sobre Gianluca Vacchi

Todo sobre Famosos