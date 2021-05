Gianluca Vacchi causó revuelo en las redes sociales, luego de que dio a conocer a través de su cuenta en Instagram que había tomado un vuelo en su jet privado, junto a su esposa Sharon Fonseca e hija, para vacunarse contra el Covid-19 en Serbia.

El excéntrico millonario e influencer utilizó sus historias en la red social para agradecer al país y su capital por la dosis aplicada. La noticia fue ampliamente difundida en medios italianos, como el Bologna Today, que resaltaron el privilegio de Vacchi.

El empresario agradeció en la publicación al país europeo. “Gracias a Serbia por darnos la oportunidad de vacunarnos. Gracias Belgrado”, se puede leer en un texto que añadió la pareja de Sharon.

“Volvemos a Bolonia después de la primera dosis de la vacuna, gracias a Serbia por tratarnos como si fuéramos sus ciudadanos”, explicó en el video. “Volveremos por la segunda dosis”, añadió.

Vacchi y Fonseca visitaron Serbia luego de que se abriera una campaña de vacunación para extranjeros, que podían elegir qué vacuna querían. Sin embargo, poco después limitó el medicamento solo a ciudadanos extranjeros que cumplieran ciertos requisitos o tuvieran relacion de trabajo con el país.

Usuarios a través de Twitter criticaron el privilegio del magnate, mientras miles de italianos esperan ser vacunados. También cuestionaron el hecho de que en Italia apenas se haya vacunado a parte de la población de riesgo y personal de salud de primera línea, y que otros países como Serbia estén utilizando el virus para hacer “turismo de vacuna”.

“Un jet privado hacia Serbia por una vacuna de... ¡privilegiado! ¡Qué tormenta en Gianluca Vacchi!”, escribió un internauta.

“Lo hizo en Serbia, porque si pagas todo es posible", agregó una usuaria de la red, mientras que otro internauta cuestionó: “¿Por qué Gianluca Vacchi fue a vacunarse en Serbia?".

Gianluca Vacchi lo ha fatto in Serbia x cui se paghi è possibile tutto poi giuridicamente non e’ ammesso come inoculazione in UE ma se già lo hai fatto puoi avvalertene . Faccio esempio mica se sei San Marinese vaccinato non puoi partecipare ad eventi in IT che prevedono vax