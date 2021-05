Lucía Méndez llama mentiroso a "El Puma" y le aconseja: "Que se reconcilie con sus hijas"

Después de 35 años de la transmisión de la telenovela “Tú o Nadie”, protagonizada por Lucía Méndez y Andrés García, el cantante José Luis Rodríguez “El Puma” acusa a la actriz mexicana de ser la culpable de que él haya decidido dejar esta producción.

El impasse entre las destacadas figuras del espectáculo internacional sale a luz después que el cantante venezolano hiciera una declaración en el programa de televisión “El minuto que cambió mi destino”, donde volvió a hablar del tema y sorpresivamente señaló a Méndez como la causante de que él perdiera su oportunidad de trabajo en el canal de México, Televisa.

El intérprete de “Agarrénse de las Manos” dejó el papel protagónico cuando se grababa el décimo primer capítulo en Acapulco, y el productor Ernesto Alonso recurrió al galán de origen dominicano para suplir la vacante, tras su decisión intempestiva de abandonar el drama, precisó una publicación de Univisión.

A juicio de la protagonista de “El Retorno de Diana Salazar” el cantante abandonó el rodaje “por inseguridad”, debido a que para la época el villano de la novela, Salvador Pineda, era considerado el “Orson Wells de México” y el venezolano “era como más cantante que actor”.

La recomendación de Lucía Méndez para “El Puma”

Ahora Lucía Méndez reaccionó a las declaraciones del venezolano y negó sus acusaciones tras calificarlo de “mentiroso”. Desde el programa “De primera Mano”, el 25 de mayo de 2021, la diva mexicana, sin tapujo alguno relató su versión de los hechos reafirmando que nada tuvo que ver en su salida de la producción.

“'El Puma' está mintiendo. Yo le diría: ‘¡déjame ya, José Luis, hace 35 años que sucedió eso, déjame ya!’. Yo no tengo la culpa ni Salvador, ni Ernesto, ni Televisa, de que te hayas ido y dejado a 100 empleados o gente que estábamos ahí, que te valió gorro”, explicó.

Molesta por la situación, continuó diciendo: “Creo que una persona que dice que es de Dios y de la Biblia, no puedo comprender cómo maneja tanta mentira”, cuestionó al reconocer que ella sostuvo una relación sentimental con el mánager del cantante, Héctor Maselli, pero 3 meses antes de iniciar grabaciones rompieron, vínculo que “El Puma” recordó en sus acusaciones.

La primera actriz del país azteca optó por enviar un consejo al cantante para que use mejor su tiempo empleándolo en hablar con sus hijas Liliana y Lilibeth Morillo.

“Debería de usar el tiempo para reconciliarse con sus hijas. Ese tiempo que habló de mí, debería de hablar con sus hijas, ellas mismas dicen que no entienden cómo dice que es un hombre de Dios”, afirmó.

Este malentendido parecía ser cosa del pasado, cuando ambos celebridades hablaron del mismo tema en julio del 2020, a través de un live que el mismo José Luis Rodríguez realizó desde su cuenta de Instagram.

En ese entonces, el cantante reconoció estar “influenciado” por su mánager, después que Lucía le asegurara que su salida fue una “venganza de Maselli por estar resentido”, tras la ruptura de su noviazgo.

En la conversación, el artista agradeció la aclaratoria y parecía que todo se había arreglado. Pero ahora, Méndez dio más detalles del pasado y se atrevió a describir a su colega como un “arrogante”, comportamiento con el que no se ganó la estima de sus compañeros.

“No culpes a la gente porque antes que nada están las leyes de Dios, que es no mentir. Su actitud no era de ir, llegar y platicar, hizo algunas escenas e inmediatamente se alejaba, se iba a su cuarto y no convivía ni hablaba con nadie, muy divo”, relató.

