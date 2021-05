Jean Philippe comparte emotiva foto antes de la pandemia: "Cuando se tocaba en bares"

Jean Philippe Cretton generó nostalgia entre sus seguidores de Instagram, luego de compartir una fotografía recordando los tiempos antes de la pandemia del coronavirus.

En la imagen se puede observar al periodista en un bar, lugar donde cantaría, sentado contra una pared, que está decorada con varios grafittis.

Look rudo y rockero

Durante aquella época, Jean Philippe Cretton lucía un look rudo y rockero, ya que tenía una larga melena, chaqueta de cuero, jeans negros rasgados en las rodillas y las infaltables zapatillas negras.

"Prueba de sonido. Cuando se tocaba en bares", escribió en la publicación, la cual acompañó con una canción de su autoría, “Viaje Eléctrico”

El tatuaje de Jean Philippe Cretton

Hace unas semanas, Cretton confesó a Lun que "muchos me preguntan por qué te tatúas y es básicamente porque voy contando mis propias historias y filosofías de vida. Siempre he sentido conexión con algo antiguo, que no logro describir bien. Pero así como muchas culturas antiguas se tatuaban para decir cosas o contar historias, me pasa igual".

Cada vez que le dan ganas de un nuevo tatuaje, vive todo un proceso sensorial antes de decidir qué se tatuará. "Me empieza a sar una sensación y pasan días o meses en que me detengo a pensar qué es, cuál es ese mensaje que me está llegando", reveló.

"Esta vez sentí que había un encuentro entre dos mundos, por eso se ven dos manos de distintas épocas que se encuentran en el centro de mi propia esencia", comentó.

Todo sobre Jean Philippe Cretton

Todo sobre Famosos chilenos